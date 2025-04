Torcedor do United é preso por ‘agredir’ astro do Manchester City

Um torcedor do Manchester United foi preso, no último domingo (6), após ser acusado de agredir o atacante Jack Grealish, do City, rival da cidade. Segundo o jornal inglês "Daily Mail", o jovem Alfie Holt, de apenas 20 anos, é investigado por supostamente ter acertado um tapa no rosto do jogador no momento em que deixava o campo depois do clássico que terminou em 0 a 0 em Old Trafford.

O incidente ocorreu próximo ao túnel que dá acesso aos vestiários do estádio do Manchester United. A polícia britânica reagiu imediatamente, conseguiu prendê-lo e iniciou investigação. Os clubes não se pronunciaram e, de acordo com o diário inglês, aguardam o desenrolar do caso. O agressor deverá comparecer ao Tribunal de Magistrados de Manchester, em julho.

Além da agressão a Grealish, outro jogador do Manchester City foi hostilizado no confronto. Phil Foden também foi alvo dos torcedores adversários, que ecoaram cânticos ofensivos e depreciativos à mãe do jogador dos Citizens.

Clássico entre United e City

No grande dérbi de Manchester, válido pela 31ª rodada da Premier League, United e City empataram sem gols no Old Trafford, no jogo em que marcou o último clássico local de De Bruyne, que anunciou sua saída após quase uma década vestindo a camisa azul.

O início do primeiro tempo foi marcado por poucas chances e muitos gritos da torcida para o meia belga. Aos 19 minutos, Garnacho teve a primeira chance clara de gol do United: após um cruzamento para dentro da área, o atacante desperdiçou o cabeceio para fora. Os Red Devils foram superiores e tiveram mais oportunidades nos primeiros 45 minutos, mas não conseguiram marcar em nenhuma oportunidade.

As equipes voltaram mais inspiradas do intervalo e chances foram criadas, mas ninguém conseguiu abrir o placar. A torcida, normalmente muito barulhenta, estava mais quieta do que o normal na reta final, decepcionada com o nível técnico do confronto.

Com o resultado, o City fica em quinto lugar na tabela, com 52 pontos, e corre risco de ficar fora da próxima Champions League. O Aston Villa e o Newcastle estão a menos de três pontos de distância e brigam pelas primeiras posições. O United, portanto, está em 13°, com 38 pontos.