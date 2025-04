Técnico do PSG minimiza ausência de Marquinhos na Champions: ‘Não importa’

Técnico do PSG, Luis Enrique minimizou a ausência de Marquinhos para o jogo contra o Aston Villa, pelas quartas de final da Champions League. O zagueiro da Seleção Brasileira está suspenso por conta de cartões amarelos e é desfalque do campeão francês.

- Não muda nada. O que eu sempre repito? O coletivo. Ele não pode jogar, não importa. Ele estará conosco. Qualquer jogador que virar desfalque (não importa), pois o elenco estará lá (em campo) - concluiu o treinador do PSG sobre a ausência de Marquinhos.

Com o desfalque de zagueiro brasileiro, Luis Enrique deve optar pela entrada de Beraldo, que jogará ao lado de Willian Pacho. No entanto, o treinador do PSG se mostrou confiante para o jogo de ida contra o Aston Villa e na evolução de sua equipe.

- Acredito que continuaremos a ver uma ótima versão do PSG, com a mesma intensidade, talvez até maior. Não tenho dúvidas. Estou convencido do trabalho realizado até agora e convencido de que o melhor nos espera. Você pode ver isso na energia diferente com que treinamos um dia antes de uma partida da Liga dos Campeões.

No confronto de ida, o PSG recebe o Aston Villa, enquanto o duelo de volta está marcado para quarta-feira (15), na Inglaterra. A equipe francesa busca conquistar o primeiro título de Champions League em sua história após o vice em 2019/2020.