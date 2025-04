Barcelona e Borussia Dortmund terão os caminhos cruzados nesta quarta-feira (9) no estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha (ESP), pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League 2024/25. Técnico do Barça, Hansi Flick saiu em defesa Raphinha em entrevista concedida pré-jogo, visto que o astro foi criticado pela imprensa espanhola na semana anterior ao duelo continental.

Raphinha ⚔️ Gil Manzano

Na partida entre Barcelona e Real Betis, Raphinha expressou seu incômodo com o árbitro Gil Manzano, devido aos acréscimos de somente quatro minutos. A situação saiu do controle no momento em que o camisa 11, ao reclamar do trio de arbitragem, precisou ser abrandado por Flick. Na sequência, o brasileiro chegou a empurrar o goleiro Ter Stegen, que estava em processo de recuperação de uma lesão.

— Você é um mal-educado. Você não me manda calar a boca — disse Raphinha, emm cena flagrada pelo canal local Movistar. A frase foi direcionada a um dos auxiliares de Manzano. Conforme a emissora, o árbitro não relatou o ocorrido na súmula da partida.

Liderança tranquila de Flick 🔴🔵

Na entrevista antes de Barcelona e Dortmund, Flick manteve uma postura equilibrada ao responder perguntas sobre o futuro da equipe catalã nesta temporada. Ele demonstrou confiança nos questionamentos relacionados aos atletas, como Raphinha, que voltou do período pós-Data Fifa em desempenho abaixo.

— Tentamos, depois da Data Fifa, recuperá-lo. O que vejo nos treinos é o mesmo de antes. Raphinha está muito ativo, desperto, dinâmico. Isso mostra que ele está pronto para o jogo de amanhã. disse Flick, sobre Raphinha

O possível candidato a melhor jogador do mundo voltou a atuar nos dois últimos jogos: na classificação contra o Atlético de Madrid, pela Copa do Rei, quando foi titular, e no empate contra o Betis, no domingo, quando saiu do banco. Na Champions, ele terá oportunidade de legitimar o sucesso individual dele na temporada.

