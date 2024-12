Uma cena incomum foi observada durante o duelo, neste sábado (30), entre o Wolverhampton Wanderers e o Bournemouth pela Premier League. Durante o terceiro pênalti para os visitantes, um torcedor dos Wolves tirou a roupa na tentativa de distrair Justin Kluivert de marcar mais uma vez, o atacante já havia cobrado com sucesso duas penalidades.

O lance ocorreu nos 29 minutos do segundo tempo no jogo da Premier League, quando o atacante do Bournemouth, Evanilson, sofreu mais uma falta dentro da área dos Wolves, a segunda de José Sá. Antes, o brasileiro já havia recebido outras duas entradas também da área dos donos da casa, uma de Toti Gomes e outra de Sá.

As câmeras registraram o momento que o torcedor abaixa as calças e levanta o casaco após a autorização do árbitro para a cobrança. A atitude, no entanto, foi em vão, pois Justin Kluivert não se abalou e cravou a bola nas redes do gol.

Nas redes sociais, como X (antigo Twitter), fãs se divertiram com a jeito escolhido para distrair o cobrador durante o pênalti. Na publicação acima, o torcedor escreve que "tempos desesperados pedem medidas desesperadas".

