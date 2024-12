O bandeirinha foi um dos nomes nas substituições da partida, entre Olympique de Marselha e Monaco, pela Ligue 1. O assistente Sebastien Pagès se machucou após ser derrubado por Vanderson, lateral da equipe monegasca e da Seleção Brasileira.

O lance aconteceu ainda no primeiro tempo do jogo, aos 14 minutos, quando Vanderson recebeu um encontrão enquanto disputava a bola em jogada ofensiva e caiu em cima do assistente de arbitragem.

Assim como Pagès, o brasileiro também sentiu dores com a pancada e se manteve no chão reclamando de dores, mas voltou a jogar normalmente após o ocorrido. A sorte não foi a mesma que a de Vanderson para o bandeirinha, quem precisou ser substituído. O quarto árbitro, Gael Angoula, foi o escolhido para substituição.

