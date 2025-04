A Juventus está empenhada em ser agressiva na próxima janela de transferências e já monitora alvos no mercado. Um dos jogadores que estão na mira é Sandro Tonali, meio-campista da seleção da Itália e do Newcastle. O jogador agrada à diretoria da Velha Senhora e o clube pode ir atrás do italiano usando Douglas Luiz, ex-Vasco, como moeda de troca.

Na lista de prioridades da Juventus, Tonali aparece em primeiro lugar. O brasileiro Ederson, da Atalanta, aparece na segunda posição, mas o italiano dispara no topo. O relacionamento da Velha Senhora com o Newcastle pode ser usado como um trunfo na negociação, além do valor significativo que será envolvido na proposta.

Tonali foi campeão da Copa da Liga Inglesa pelo Newcastle (Foto: Franck Fife / AFP)

Douglas Luiz pode ser envolvido na negociação entre Newcastle, Juventus e Tonali

Segundo o jornal italiano "Gazzetta", Douglas Luiz, jogador revelado na base do Vasco, pode ser usado como uma moeda de troca na negociação, além de dinheiro como compensação. O brasileiro não teria se adaptado em Turim, conviveu com lesões e foi pouco utilizado pelo ex-treinador da Juventus Thiago Motta.

Apesar da recente fase abaixo, Douglas Luiz teve uma carreira consistente na Premier League, sendo uma das peças-chave no elenco que conquistou a classificação do Aston Villa para a Champions League, completando 10 assistências e 10 gols na temporada. Outros jogadores da Juventus podem interessar o Newcastle em um caso de troca, como o atacante Dušan Vlahović e o zagueiro Federico Gatti.

Os contatos entre Juventus e Tonali estão em estágios iniciais, conforme a "Gazzetta". O jogador campeão da Itália pelo Milan é titular do Newcastle, que acabou de vencer a Copa da Liga Inglesa. Segundo o jornal, o meio-campista ainda não pensa em um retorno à Itália, mas não descartaria a ideia.