Após a vitória da Juventus por 1 a 0 sobre o Genoa, Costacurta, ídolo do Milan, se derreteu por Kenan Yildiz, autor do gol decisivo da Juve. O ex-zagueiro foi duro com a gestão de elenco de Thiago Motta, que frequentemente deixava o jovem atacante no banco, e destacou o talento de Yildiz, afirmando: "Se temos alguém tão forte, por que não deixá-lo jogar?"

A exibição de Yildiz foi um destaque na partida, sendo o grande protagonista da Juventus na vitória contra o Genoa neste sábado (29). O resultado foi importante para a Velha Senhora, pois fez a equipe se aproximar do G4 italiano, ficando um ponto atrás do Bologna, primeiro time na zona de classificação para a Champions League.

Costacurta elogia Yildiz e critica Thiago Motta

Ídolo do Milan, Costacurta fez grandes elogios ao craque turco ao canal Sky. Para o italiano, Yildiz merecia jogar sempre que pode, e por isso, não entendia a gestão de elenco do ex-treinador da Juventus Thiago Motta, que deixava o astro no banco de reserva.

- Yildiz sempre mereceu jogar. É verdade que ele tem altos e baixos, mas se temos alguém tão forte, por que não deixá-lo jogar? Ele é um dos poucos acima da média. Não entendo por que ele não jogou regularmente sob o comando de Motta: ele preferia McKennie atrás dos atacantes. Esta Juve, como venho dizendo há meses, é superestimada do ponto de vista técnico - afirmou Costacurta.

O meio-campista turco da Juventus, Kenan Yildiz, observa a bola durante a partida da Serie A entre Juventus e Genoa.

Agora, sob o comando de Igor Tudor, a Juventus busca se recuperar e alcançar a classificação para a Liga dos Campeões, o único objetivo que resta para a temporada após os fracassos na Europa e na Copa de Itália sob a gestão de Motta.