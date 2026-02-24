Marca de Simeone, Atlético de Madrid busca 'subir o muro' na Champions e evitar zebra

Marca de Simeone, o Atlético de Madrid busca "subir o muro" na Champions League e evitar uma zebra na competição. O comandante se caracterizou por montar equipes consistentes do ponto de vista defensivo, mas essa missão tem sido difícil de se cumprir na atual edição da Liga dos Campeões.

Enquanto na La Liga o Atlético de Madrid possui a 2ª melhor defesa (23), o desempenho na Champions League é bem diferente. A equipe de Diego Simeone já sofreu 18 gols em nove partidas, o que faz com que seja a 7ª pior defesa da competição dentre 36 clubes.

No último duelo entre Atlético de Madrid e Club Brugge, os colchoneros sofreram três gols do time belga. E Diego Simeone busca reencontrar essa marca que moldou sua carreira nos últimos 15 anos em que esteve à frente do clube espanhol.

Nas duas vezes em que chegou em finais de Champions League, o Atlético de Madrid chegou nas partidas decisivas com seis e sete gols sofridos em 2013/2014 e 2015/2016, respectivamente. Esses dados provam a importância da consistência defensiva em um elenco que não tem o músculo financeiro para investir nos principais jogadores, como seus rivais do continente.

Defesa disfuncional de Simeone na Champions

Na última edição da Champions League, o Atlético de Madrid de Diego Simeone teve a 6ª pior defesa com 12 gols sofridos dentre as 24 equipes classificadas para o mata-mata. Dentre os oito primeiros colocados que avançaram diretamente às oitavas de final, os colchoneros foram o segundo time mais vazado na frente apenas do Barcelona (13).

No primeiro jogo de mata-mata, o Atlético de Madrid foi derrotado por 2 a 1 para o Real Madrid, mas conseguiu levar a decisão para os pênaltis com uma vitória por 1 a 0 no duelo de volta. No entanto, o clube pagou o preço pelo desempenho defensivo abaixo do esperado e caiu precocemente nos pênaltis.

Na Champions League 2023/2024, o Atlético de Madrid foi eliminado após uma derrota acachapante por 4 a 2 para o Borussia Dortmund, na Alemanha. Naquela edição, a equipe de Simeone sofreu 15 gols ao todo, o que indica que sem um desempenho defensivo acima da média, o Atlético de Madrid não consegue ter sucesso.

E chegando na Champions League 2022/2023, o Atlético de Madrid foi eliminado na fase de grupos com nove gols sofridos em apenas seis partidas. Naquela ocasião, os colchoneros enfrentaram o Club Brugge duas vezes: um empate e uma derrota para o clube belga. E Simeone sabe a receita para não repetir o fiasco de três temporadas atrás.

