Gesto de Modric para Marcelo durante homenagem do Real Madrid emociona web

O Real Madrid realizou uma homenagem ao lateral Marcelo, que anunciou na última semana a sua aposentadoria, antes do clássico contra o Atlético de Madrid, deste sábado (8), pela 23ª do Campeonato Espanhol. Durante o feito, um gesto de referência de Luka Modric, antigo companheiro do brasileiro no clube merengue, emocionou alguns internautas.

O jogador croata foi o responsável por entregar uma simbólica camisa a Marcelo durante a homenagem. O uniforme contia a assinatura de todos os jogadores do atual elenco do Real Madrid. Ao realizar o feito, o atual camisa 10 do clube saldou o antigo companheiro em um gesto de respeito a trajetória do brasileiro no clube.

Marcelo retribuiu do mesmo modo e também referenciou o antigo companheiro. Os dois atuaram juntos pelo Real Madrid durnate 10 anos. Logo após a troca, os dois se abraçaram em meio a um Santiago Bernabéu lotado, com mais de 70 mil torcedores merengues, que foram a loucura durante a homenagem ao ídolo do clube.

Marcelo e Modric emocionam a web

Real Madrid e Atlético de Madrid

Em campo, a equipe merengue empatou em 1 a 1 com o rival da capital da Espanha. Os gols marcados no confronto foram de Julián Álvarez, de pênalti, e Kylian Mbappé, que aproveitou um rebote na pequena área para balançar as redes.

Com o resultado, o Real Madrid mantém a liderança da La Liga, mas deixam margem para a aproximação do Barcelona. O time catalão enfrenta o Sevilla neste domingo (9), às 17h (de Brasília) e pode ficar a apenas dois pontos (48) do Real (50), caso vença. Na segunda posição, o Atlético de Madrid perdeu a oportunidade de assumir a ponta da tabela e segue na vice-colocação, com 49 pontos.

