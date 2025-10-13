menu hamburguer
Futebol Internacional

Presidente do Barcelona diz que relação com Messi piorou

Joan Laporta afirmou que Johan Cruyff está acima do astro argentino na história da equipe catalã

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 13/10/2025
11:50
Lionel Messi - Despedida do Barcelona
imagem cameraMessi se despediu do Barcelona para assinar com o PSG em 2021 (Foto: PAU BARRENA / AFP)
O presidente do Barcelona, Joan Laporta, revelou que a relação do clube com o Lionel Messi piorou desde sua despedida em 2021. O dirigente afirmou, entrevista ao canal 3Cat, que Johan Cruyff está acima do astro argentino na história da equipe catalã.

— Quem é deus? Cruyff. Tínhamos uma relação muito boa com o Messi. Mas, quando não renovamos o contrato, essa relação se estragou. Conseguimos alguma reaproximação. O que queremos é poder fazer para ele a grande homenagem que merece — disse Laporta.

O presidente também fez elogios ao atual técnico do Barcelona, Hansi Flick, que assumiu o comando na última temporada.

— Foi uma grande aposta, é um grande treinador e uma pessoa muito calma, mas muito emotiva. É alemão, mas é sensível com toda a gente. Sinto-me muito à vontade com ele — afirmou.

Relação entre Messi e Barcelona

O relacionamento entre Messi e Barcelona se encerrou em 2021 quando assinou com o Paris Saint-Germain. Devido aos problemas e restrições financeiras que o Barça vem sofrendo nos últimos anos, o camisa 10 precisou dar adeus ao clube que permaneceu durante 17 anos.

Desde que deixou o Barcelona, Messi passou pelo PSG e agora está no Inter Miami, dos Estados Unidos. Aos 38 anos, o argentino tem contrato com o clube da MLS até dezembro, mas está próximo de estender o vínculo. Pelo Barça, o "ET" conquistou quatro títulos da Champions League e 10 edições de La Liga, além de 672 gols marcados em 778 jogos disputados pelo clube da Catalunha, entre 2004 e 2021.

Lionel Messi na temporada 2004 pelo Barcelona
Lionel Messi na temporada 2004 pelo Barcelona (Foto: Divulgação/FC Barcelona)

circulo com pontos dentroTudo sobre

