Presidente do Barcelona diz que relação com Messi piorou

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, revelou que a relação do clube com o Lionel Messi piorou desde sua despedida em 2021. O dirigente afirmou, entrevista ao canal 3Cat, que Johan Cruyff está acima do astro argentino na história da equipe catalã.

— Quem é deus? Cruyff. Tínhamos uma relação muito boa com o Messi. Mas, quando não renovamos o contrato, essa relação se estragou. Conseguimos alguma reaproximação. O que queremos é poder fazer para ele a grande homenagem que merece — disse Laporta.

O presidente também fez elogios ao atual técnico do Barcelona, Hansi Flick, que assumiu o comando na última temporada.

— Foi uma grande aposta, é um grande treinador e uma pessoa muito calma, mas muito emotiva. É alemão, mas é sensível com toda a gente. Sinto-me muito à vontade com ele — afirmou.

Relação entre Messi e Barcelona

O relacionamento entre Messi e Barcelona se encerrou em 2021 quando assinou com o Paris Saint-Germain. Devido aos problemas e restrições financeiras que o Barça vem sofrendo nos últimos anos, o camisa 10 precisou dar adeus ao clube que permaneceu durante 17 anos.

Desde que deixou o Barcelona, Messi passou pelo PSG e agora está no Inter Miami, dos Estados Unidos. Aos 38 anos, o argentino tem contrato com o clube da MLS até dezembro, mas está próximo de estender o vínculo. Pelo Barça, o "ET" conquistou quatro títulos da Champions League e 10 edições de La Liga, além de 672 gols marcados em 778 jogos disputados pelo clube da Catalunha, entre 2004 e 2021.

