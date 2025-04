Ídolo do Atlético de Madrid, Antoine Griezmann protagonizava uma novela acerca de sua continuidade no clube. Para a alegria dele e do torcedor Colchonero, um denominador comum foi encontrado para que ele siga na equipe da capital espanhola por, pelo menos, mais duas temporadas.

Informações do "Relevo" indicam que Griezmann aceitou renovar seu contrato até o meio de 2027 com um reajuste salarial. De acordo com o "Marca", o atacante tinha oito milhões de euros (R$ 53 milhões) para receber até o fim do vínculo atual (2026).

O montante em questão teria de ser pago a Griezmann já ao longo da próxima temporada, fato que pesaria na folha salarial do Atleti. O atacante entende sua atual função e aceitou receber os oito milhões em dois anos ao invés de um, ou seja, nas duas próximas temporadas (25/26 e 26/27). Neste sentido, Griezmann não aceitou reduzir seu salário apenas o desmembrou de uma forma que facilite o pagamento do clube.

Grande ídolo do Atlético de Madrid, Griezmann chegou pela primeira vez no clube em 2014. Foram anos de destaque que o levaram para o Barcelona em 2019. Seu sucesso não se repetiu no clube catalão, o fazendo retornar para a capital espanhola em 2021.

Griezmann em ação no jogo do Atlético de Madrid contra o Barcelona pela semifinal da Copa do Rei (Foto: MANAURE QUINTERO / AFP)

São 435 partidas com a camisa dos Colchoneros, com 197 gols e 91 assistências. Na atual temporada, Griezmann disputou 46 jogos e contribuiu com 16 tentos e sete passes para gols.

Aposentadoria a caminho para Griezmann?

Com 34 anos recém-completados, Griezmann já caminha para a reta final de sua carreira. Sem projeção de renovar com o Atlético de Madrid, o atacante ainda não tem seu nome envolvido em rumores com outras equipes. O mais recente partiu do Los Angeles FC, dos Estados Unidos. A liga tem o costume de contratar jogadores europeus no fim de sua trajetória como profissionais.

Em setembro do ano passado, Griezmann já deu indícios que está caminhando para pendurar as chuteiras. Por meio de anúncio, o camisa 7 confirmou que se aposentou da seleção francesa. Ele foi um dos principais nomes da equipe no título da Copa do Mundo de 2018.