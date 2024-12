Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, deu uma leve cutucada no Barcelona antes do clássico entre as duas equipes por La Liga. Questionado sobre o jejum dos colchoneros na Catalunha, o comandante argentino lembrou do título conquistado em pleno Camp Nou há pouco mais de uma década.

- Na vida, graças a Deus, as coisas acontecem. Eu não ganhei nenhum jogo em Barcelona até agora, mas já ganhei uma liga. Temos a missão de melhorar essa questão agora - afirmou o treinador.

A última vitória do Atleti na Catalunha aconteceu há quase duas décadas. Em 5 de fevereiro de 2006, um Fernando Torres ainda em ascensão anotou dois gols na vitória por 3 a 1 no Camp Nou. Desde então, são oito empates e 16 derrotas; em condição de visitante, houve um triunfo em janeiro de 2020, pela Supercopa da Espanha, mas o duelo foi realizado na Arábia Saudita.

Ainda assim, Simeone não deixou de fazer elogios aos líderes do Campeonato Espanhol, e disse não ver o jejum como algo impossível de ser findado neste final de semana.

- Nosso time trabalha bem unido, e vamos jogar contra um time que vai muito bem. Eles têm atletas jovens no elenco, têm o Raphinha, que é um dos melhores na liga pelo comportamento e pela forma de jogar... nós temos pontos fortes, e vai ser um jogo divertido. Menos mal que nunca ganhei lá, pois assim o desafio continua - ressaltou "El Cholo".

Diego Simeone conduz o Atlético de Madrid em busca de vitória sobre o Barcelona em La Liga(Foto: Pierre-Phlippe Marcou / AFP)

🔝 Barcelona e Atlético duelam pela ponta do Espanhol

Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam neste sábado (21), às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico, em Montjuïc (ESP), em jogo válido pela 18ª rodada de La Liga. Os catalães, com um jogo a mais, lideram a competição com 38 pontos; os rojiblancos têm os mesmos 38, mas uma partida realizada a menos e vão em busca de assumir a ponta, o que não acontece em uma rodada que não seja a primeira desde 2020-21, quando se sagraram campeões.

