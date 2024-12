Puma anuncia nova bola oficial da Libertadores e Copa Sul-Americana; veja

Competições mais importantes do calendário de futebol na América do Sul, a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana terão uma nova bola oficial para a temporada 2025. A novidade foi anunciada durante o sorteio fase preliminar da Libertadores, realizado na última quinta (19). A PUMA Cumbre 2025 substituirá a Cumbre 2024 e foi revelada aos torcedores pelas redes sociais.

Nova bola oficial da Libertadores e da Sul-Americana

A Cumbre 2025 combina detalhes em azul e verde, em um design inovador que reflete energia, diversidade e paixão do povo sul-americano. O formato da bola é inspirado no contorno do continente e simboliza a força dos povos da região, de acordo com a fornecedora de material esportivo.

"Cumbre", que significa ápice ou apogeu, segue dando o nome oficial da bola e homenageia a Cordilheira dos Andes, símbolo geográfico e cultural da América do Sul. A referência é uma metáfora à herança cultural forte e à determinação dos atletas do futebol sul-americano.

Sorteio da fase preliminar da Copa Libertadores da América (foto: Reprodução/Conmebol)

Caminho de Corinthians e Bahia

Corinthians e Bahia já sabem quem irão enfrentar na Pré-Libertadores. Na manhã desta quinta-feira (19), a Conmebol sorteou os confrontos da fase preliminar da competição continental, que estão marcados para acontecer nos dias 19 e 26 de fevereiro.

Para garantir vaga na fase de grupos, as equipes brasileiras precisam vencer dois confrontos eliminatórios. Na Fase Preliminar 3, o Bahia encara Boston River (URU) ou Ñublense (CHI), enquanto o Corinthians pode enfrentar um representante da Bolívia 1, El Nacional (EQU) ou Barcelona (EQU).

