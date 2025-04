A derrota do Real Madrid para o Barcelona não será esquecida pelo lado merengue tão cedo. Coração e alma dos Blancos, Federico Valverde se pronunciou pela primeira vez após o vice-campeonato da Copa do Rei.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Eliminado da Champions League, segundo colocado na La Liga e freguês do Barcelona em Supercopa da Espanha e Copa do Rei. Não é novidade que o Real Madrid vive um momento atípico na história recente do clube. Hoje um dos grandes nomes do time titular, o versátil meio-campista Valverde foi sincero e reconheceu a fase difícil desta temporada.

continua após a publicidade

⬇️ Confira a publicação do jogador no Instagram

— Aconteceu de novo. E certamente isso acontecerá muitas outras vezes, porque é o caminho que estamos construindo e é normal cair depois de tantos quilômetros. Isso me deixa triste, me deixa com raiva, me faz sentir impotente. Sinto que estou falhando com eles. Foi um ano complicado, muito difícil física e mentalmente, mas um dia eu estava certa; ‘até minhas pernas cederem’. Este clube não merece nada menos. Voltaremos, continuaremos, e estarei lá dando o meu melhor por respeito ao Madrid, ao seu povo e a tudo o que envolve jogar no time mais vitorioso da história — escreveu Valverde, em tradução livre, para seus 18 milhões de seguidores na rede.

😬 Como foi a derrota do Real Madrid na Copa do Rei?

No Estádio de La Cartuja, em Sevilha, o Barcelona levou a melhor sobre o Real Madrid já na prorrogação. Os catalães saíram na frente com Pedri, ainda na primeira etapa; no segundo tempo, Mbappé e Tchouaméni viraram, mas rapidamente, Ferran Torres deixou tudo igual e levou o duelo ao tempo extra. Restando cinco minutos para o fim dos 30' adicionais, o zagueiro francês Jules Koundé acertou lindo chute de fora da área e garantiu o triunfo.

continua após a publicidade

➡️ Titular do Real Madrid pode ser punido até o final da temporada; entenda