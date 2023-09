- Cheguei na França e já joguei poucos dias depois, então ainda estou naquela fase normal de adaptação. Mas buscando me adaptar o quanto antes, e sinto que estou tendo uma ótima evolução. Todos no clube me receberam bem, o ambiente é muito bom, e isso facilita as coisas. Fico feliz com as oportunidades que estou recebendo. Acredito ser fruto de muita dedicação nos treinos, e busco corresponder quando estou em campo. Essa vitória fora de casa foi muito importante para nos dar confiança para a sequência do campeonato. Vínhamos fazendo bons jogos, e o resultado positivo escapando nos detalhes. Mas dessa vez conseguimos os três pontos e agora é seguir trabalhando para subir na tabela - afirmou.