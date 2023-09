EMBALADOS

A equipe comandada por Xavi Hernández vem de uma grande atuação contra o Bétis, pela LaLiga, com uma goleada por 5 a 0. Apesar do bom rendimento, o time ainda não conta com a presença de Ronald Araújo, zagueiro que se recupera de uma lesão na coxa, e de Pedri, também com lesão muscular. A grande meta do clube é superar as eliminações recentes na Champions.