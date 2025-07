Atitude de Messi com adversário pega mal na web: ‘Que decadência’

Uma atitude de Lionel Messi, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, viralizou muito nas redes sociais nesta quinta-feira (30). O episódio aconteceu durante a partida entre Inter Miami x Atlas, pela Leagues Cup.

continua após a publicidade

O torneio serve como uma integração entre equipes dos Estados Unidos (MLS) e México (Liga MX), mas também como uma preparação para a próxima temporada. Em campo, melhor para o Inter Miami de Messi, que venceu o Atlas por 2 a 1.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Tudo começou quando o time mexicano empatou o jogo. O camisa 7 Matias, do Atlas, comemorou o gol provocando a torcida do clube de Messi. Apesar de sempre ter muita postura em campo, a atitude tirou o 'ET' do sério.

continua após a publicidade

Quando o Inter Miami retomou a vantagem na partida, Lionel Messi foi em direção a Matias e esbravejou muito com palavras de baixo calão. No final do jogo, ele chega a pegar um dos adversários pelo pescoçõ. O momento viralizou muito nas redes sociais. Veja abaixo.

Veja a atitude de Messi e a reação da web

Como foi o jogo?

O jogo começou bem para o Inter Miami de Lionel Messi. Com domínio americano, o time abriu o placar com gol marcado por Telasco Segovia. A assistência? Advinha: Lionel Messi. O domínio territorial e de ações era todo do Inter Miami, que jogava com apoio da torcida.

continua após a publicidade

Depois, a partida foi ficando mais equilibrada, com posse de bola mais dividida, e o Atlas começou a finalizar mais para o gol. Com tudo, o Inter Miami de Messi também dava suas espetadas e ameaçava o clube mexicano.

➡️Neto fala a verdade sobre gol anulado do Palmeiras no Corinthians: ‘Não posso’

No segundo tempo, o Atlas cresceu e muito no jogo, conseguindo um empate aos 35 minutos. Porém, quando tudo parecia já decidido, a genialidade de Lionel Messi entrou em ação mais uma vez, e o craque deu outra assistência. Dessa vez, para o gol da vitória de Marcelo Weingant, já nos acréscimos.