Um dos casos mais emblemáticos foi o vazamento do áudio e do vídeo de Galvão Bueno com Pelé, na Copa do Mundo de 1994. Na ocasião, o narrador falou com diretores que não conseguia fazer com que o ex-jogador ficasse em silêncio e disse que daria uma "marretada" na cabeça do Rei do Futebol. Ninguém acabou demitido no caso, mesmo após grande repercussão. O mesmo valeu para o caso de Milton Leite, que classificou Rogério Ceni como "chato para c******", em 2011.