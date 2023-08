GRUPO D - Benfica, Inter de Milão, RB Salzburg e Real Sociedad

Atual vice-campeã do torneio, a Inter de Milão já tem um desafio na fase de grupos, mas conta com a manutenção de seu artilheiro Lautaro Martínez e de outros bons nomes, como Dimarco, Bastoni. O destaque fica com o ótimo meia Nicolo Barella. A situação do Benfica depende da manutenção de seu desempenho coletivo na última temporada. Sob o comando do alemão Roger Schmidt, a equipe foi campeã portuguesa com folgas e, com o retorno de Ángel Di María, as águias querem voar ainda mais alto em 2023/24.