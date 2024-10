Tite entra na mira da Arábia Saudita e abre conversas

Tite, à beira do campo do duelo entre Grêmio e Flamengo, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 11:35 • Rio de Janeiro

Após deixar o Flamengo, Tite tem um novo possível destino: a seleção da Arábia Saudita. O treinador de 63 anos está livre no mercado e pode reforçar o mundo árabe nas próximas semanas. A informação é do "Uol".

➡️ Fifa é acusada de desrespeito aos direitos humanos por Copa do Mundo na Arábia Saudita

As conversas já estão abertas entre as partes. O agente do técnico gaúcho, Gilmar Veloz, viajou para a Europa para dar início às tratativas com os sauditas, que manifestaram pressa para fechar a contratação devido à crise enfrentada por Roberto Mancini, atualmente à frente da seleção.

Roberto assumiu o cargo em agosto de 2023, mas recentes críticas ao seu trabalho e a má relação com os jogadores pode encerrar o trabalho em breve. Outro nome no radar da Arábia é o de Hervé Renard, que comandou a equipe na última Copa do Mundo - inclusive superando a Argentina na fase de grupos - e pode retornar à área técnica.

Tite já teve experiências no mundo árabe. Apesar de seus trabalhos mais famosos terem sido em solo brasileiro e à frente da Seleção, o técnico passou pelo Al Ain em 2007 e pelo Al-Wahda em 2010, sem conquistar nenhum troféu. Em 2023, inclusive, chegou a ser ventilado no Al-Hilal após a saída de Ramón Díaz, mas não houve avanço nas tratativas.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O último trabalho de Tite foi no Flamengo. O experiente comandante assumiu a equipe no fim de 2023 e conquistou o Campeonato Carioca, mas caiu para o Peñarol na Libertadores e foi demitido após protestos dos torcedores. À frente do Rubro-Negro, foram 56 partidas, com 34 vitórias, 10 empates e 12 derrotas.

Tite está no radar da Arábia Saudita (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)