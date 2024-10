Futebol da Esperança: time de Zico goleia o de Tite em tarde de festa

Time Criança vence de goleada. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Gabriela Guedes da Silva , supervisionado por Mariane Ribeiro • Publicada em 13/10/2024 - 18:09 • São Paulo (SP)

O Futebol da Esperança agitou a Neo Química Arena neste domingo (13). A equipe Criança, comandada por Zico, levou a melhor sobre o time esperança, do técnico Tite, e venceu a partida por 5 a 1.

A torcida aproveitou a tarde fresca na zona leste de São Paulo e tietou as estrelas que participaram do evento. Desde o momento que os dois times pisaram no gramado, a torcida gritou, aplaudiu e incentivou.

O primeiro tempo foi equilibrado. MC Livinho teve três boas oportunidades pelo time Criança, mas não conseguiu balançar as redes. Os gols acabaram saindo dos pés de quem já está acostumado com a função. O primeiro foi feito pela jogadora Cristiane, aos 18 minutos, para o time Criança. Ela acertou um foguete de perna esquerda.

Quatro minutos depois, MC Daniel abriu para Felipe Araújo que cruzou no pé de Diego Ribas, que só tocou para o fundo do gol. Mas quem roubou a cena foi Denílson. O ex-jogador marcou um golaço batendo de cobertura de fora da área e diminuiu o placar para o time Esperança.

Show do intervalo

Xuxa durante partida do Futebol da Esperança, na Neo Química Arena, neste domingo (13). (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

A cantora e apresentadora Xuxa foi a responsável por abrilhantar o intervalo da partida. A Rainha dos Baixinho surgiu cantando Doce Mel, para a loucura dos torcedores e dos atletas do evento. Com direito a fogos de artifício e bailarinos, Xuxa fez todos cantarem alto ao som também de Lua de Cristal e Ilariê. No canto, atores, cantores e atletas aproveitaram o intervalo para curtir o show em vez de descansar. A festa foi tamanha que teve até direito a trenzinho e roda de dança.

Segundo tempo

Time Esperança foi comandado por Tite. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

O segundo tempo começou com o time Criança ampliando o placar. Logo aos 5 minutos, o ex-jogador Dodô aproveitou a sobra de um cruzamento do MC Daniel, limpou e bateu de cavadinha por cima do ex-goleiro Sérgio.

Até o VAR teve a oportunidade de participar da partida. Aos 15 minutos, o time Criança pediu a marcação de pênalti de Róger Flores em Dodô. A árbitra Edna Alves, foi até o monitor, reviu o lance e decidiu não marcar a penalidade.

Em clima descontraído, a partida seguiu com boas chances para os dois lados e até embaixadinhas do Denílson. Já no final da partida, o time Criança marcou mais um gol, desta vez de pênalti. Filipe Bastos fez falta em Dodô dentro da área, Edna marcou a penalidade. O ator José Loreto cobrou no meio do gol para ampliar o placar. Na comemoração, Loreto arrancou a camisa e foi abraçar o técnico Zico.

O jogo era beneficente, mas os atletas do time Criança não estavam para brincadeira. Poucos minutos após o gol de Loreto, o ator André Frambach driblou a defesa do time Esperança dentro da área e tocou na saída do goleiro Sérgio para fechar o placar. Time Criança 5 a 1 sobre o Time Esperança, que ainda teve que ouvir a torcida gritar olé.

Após o término do jogo, as estrelas deram uma volta olímpica no estádio saudando a torcida que prestigiou o evento.

Diego Ribas abraça MC Daniel durante partida do Futebol da Esperanca. Foto: Reinaldo Campos/AGIF