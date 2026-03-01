'Tiros no pé' afastaram Chelsea da briga pela Premier League

O Chelsea visita o Arsenal neste domingo (1), no Emirates Stadium, pela 28ª rodada da Premier League. Atualmente na quinta colocação, os Blues fazem uma campanha inconstante na competição, na qual até mesmo chegaram a ocupar a segunda colocação. Porém, erros, principalmente dos defensores, afastaram a equipe de uma possível briga pelo título.

Na última rodada, contra o Burnley, a partida foi marcada por três acontecimentos que prejudicaram a campanha do Chelsea na liga: cartão vermelho, sofrer gol nos acréscimos e não vencer um jogo em que liderava o placar em algum momento.

Em Stamford Bridge, o Chelsea vencia o Burnley por 1 a 0, com gol de João Pedro logo aos quatro minutos de jogo. Porém, no segundo tempo, aos 27', o zagueiro Wesley Fofana foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo, se tornando a sexta expulsão de um jogador da equipe londrina na Premier League e a oitava na temporada — líder do ranking. Com um a menos, os Blues se fecharam na defesa, mas aos 48 minutos do segundo tempo, Zian Flemming igualou o placar aos visitantes, que sacramentou o empate.

Wesley Fofana, do Chelsea, recebeu cartão vermelho na partida contra o Burnley (Foto: Reprodução)

Tiros no pé do Chelsea

Cartões vermelhos

O tropeço em casa fez com que o Chelsea se afastasse do Manchester United e viu o Liverpool se aproximar na tabela pelas últimas duas vagas à Champions League. Porém, não só complica a vida da equipe na briga pela competição europeia, mas também tirou a possibilidade de uma briga pelo título, com Arsenal e Manchester City.

Nesta temporada, o Chelsea soma oito cartões vermelhos, sendo seis na Premier League. Ao recortar apenas com os jogos da liga, os Blues venceram uma vez após ter um expulso, empataram duas e perderam três vezes.

O Chelsea é o time com mais cartões vermelhos da Premier League (Foto: Notebook/LM)

Gols após os 35 minutos

O jogo contra o Burnley foi mais um em que o Chelsea sofreu um gol após os 35 minutos do segundo tempo, sendo essa a sétima vez. Um fator que preocupa é que cinco desses gols foram dentro do Stamford Bridge, algo que não acontecia em tempos passados nos Blues.

x Brentford - 90+3 (2x2)

x Brighton - 90 (1x2)

x Brighton - 90+2 (1x3)

x Sunderland - 90+3 (1x2)

x Aston Villa - 84 (1x2)

x Fulham - 81 (1x2)

x Burnley - 90+3 (1x1)

O Sunderland derrotou o Chelsea por 2 a 1 pela Premier League (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

Pontos perdidos após liderar o placar

Além de todos os aspectos citados acima, o Chelsea também acumulou mais um tropeço após estar liderando o placar. Em oito rodadas, os Blues estiveram à frente no placar, mas não venceram. Caso tivesse vencido os jogos, a equipe de Londres lideraria a Premier League com 64 pontos, o que escancara que o acúmulo de erros comprometeu a temporada do time.

Jogos em que abriu o placar e não venceu:

Brighton - 3x1 (Premier League)

Sunderland - 2x1 (Premier League)

Arsenal - 1x1 (Premier League)

Aston Villa - 2x1 (Premier League)

Leeds United - 2x2 (Premier League)

Burnley - 1x1 (Premier League)

Jogos em que esteve na frente, mas não venceu:

Brentford - 2x2 (Premier League)

Bournemouth - 2x2 (Premier League)

Pontos perdidos pelo Chelsea na Premier League (Foto: Notebook/LM)

