Arsenal e Chelsea fazem clássico e expõem invencibilidade e jejum em lados opostos

Com brasileiros em campo, Arsenal e Chelsea fazem um clássico em que expõe uma longa invencibilidade de um lado e o jejum do outro. O confronto também é chave na reta final da Premier League, uma vez que os Gunners lutam pelo título do Campeonato Inglês, enquanto os Blues sonham com uma vaga na próxima edição da Champions League.

Com Mikel Arteta no comando, o Arsenal defende uma invencibilidade de 10 partidas contra o Chelsea. Nesse período, os Gunners conquistaram sete vitórias e apenas três empates, o que expõe um certo desequilíbrio entre os rivais nos últimos anos.

Por outro lado, o Chelsea tenta quebrar um tabu contra o Arsenal sob comando do treinador Liam Rosenior. O treinador foi contratado para o lugar de Enzo Maresca no meio da temporada, tendo 12 jogos com os Blues, oito vitórias, dois empates e duas derrotas. No entanto, os dois resultados negativos foram justamente para o Arsenal na semifinal da Copa da Liga Inglesa.

Retrospecto de Arteta em favor do Arsenal contra o Chelsea

Líder da Premier League, o Arsenal tenta ampliar a vantagem sobre o Manchester City, que atualmente é de apenas dois pontos de diferença na classificação. Os Gunners contam com o grande retrospecto de Arteta e com o apoio do Emirates Stadium para deixar o campo com os três pontos.

No entanto, Mikel Arteta fez questão não dar importância para os resultados positivos recentes no retrospecto contra o Chelsea. Em coletiva, o treinador reforçou a boa preparação que os Gunners fizeram para entrar em campo e lutar pelos três pontos.

- Isso não muda a preparação. Sabemos da importância do jogo. Nós sabemos o time que teremos pela frente. E temos que nos preparar da melhor maneira para ter a chance de vencer. Não há nada além que você possa fazer. O que fizemos há duas semanas ou há três anos é irrelevante, porque todo jogo e todo contexto é diferente. Os jogadores podem mudar e as equipes estarem em estados diferentes. No geral, o que está em jogo é diferente e estamos preparados.

Retrospecto do Arsenal com Arteta em clássicos contra o Chelsea mostram superioridade dos Gunners (Arte: NotebookLM)

Rosenior tenta reverter cenário desfavorável do Chelsea

Invicto na Premier League, Liam Rosenior tenta reverter um cenário desfavorável do Chelsea contra o Arsenal. Os Blues não vencem o clássico londrino desde 22 de agosto de 2021, o que já são mais de quatro anos e meio em jejum.

Com 12 jogos feitos sob comando do Chelsea, Rosenior tem apenas duas derrotas, que são justamente contra o Arsenal, na Copa da Liga Inglesa. Com os resultados negativos, os Blues foram eliminados da competição na semifinal, mas estão em busca de uma revanche.

Quando Rosenior chegou, o Chelsea ocupava apenas a 8ª colocação na Premier League, mas atualmente os Blues estão no 5º lugar devido ao bom trabalho que vem sendo desenvolvido. Resta saber se essa invencibilidade no Campeonato Inglês prevalecerá sobre as recentes derrotas para o Arsenal.

Números do Chelsea desde a chegada de Liam Rosenior (Arte: NotebookLM)

