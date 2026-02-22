menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Astros da Premier League são vítimas de injúria racial após duelo entre Chelsea e Burnley

Fofana e Mejbri foram atacados após empate

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/02/2026
11:26
WhatsApp Image 2024-07-31 at 23.10.06
imagem cameraWesley Fofana em ação pelo Chelsea (Foto: AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Apenas três dias após a denúncia de injúria racial sofrida por Vini Jr na partida entre Real Madrid e Benfica, pela Champions League, o futebol mundial voltou a ser manchado por novos episódios de racismo. Desta vez, na Inglaterra, os alvos foram Wesley Fofana, zagueiro do Chelsea, e Hannibal Mejbri, meia do Burnley. Os dois jogadores foram vítimas de ataques racistas nas redes sociais logo após o empate por 1 a 1 entre as equipes, no último sábado (21), pelo Campeonato Inglês.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Fofana e Mejbri compartilharam nos stories do Instagram capturas de tela das mensagens privadas que receberam. Nas imagens, homens aparecem enviando emojis ofensivos e palavras de ameaça. Aparentemente, os ataques partiram de torcedores do Chelsea, já que o zagueiro francês foi expulso da partida aos 27 minutos do segundo tempo em uma jogada que envolveu justamente o meia tunisiano. Ao expor o ocorrido, Fofana publicou uma mensagem de desabafo.

– 2026 e ainda a mesma coisa, nada muda. Essas pessoas nunca são punidas. Vocês criam grandes campanhas contra o racismo, mas ninguém faz nada de verdade – escreveu o defensor do Chelsea.

Mejbri também se manifestou nos stories.

– É 2026 e ainda existem pessoas assim. Eduquem-se e eduquem os seus filhos, por favor – publicou o jogador do Burnley.

Chelsea, Burnley e Premier League repudiam ataques

Tanto Chelsea quanto Burnley divulgaram notas oficiais de repúdio aos ataques racistas e prometeram investigar o caso com as autoridades competentes. O Chelsea classificou as ofensas como "abomináveis" e afirmou que dará total suporte ao jogador.

– Os insultos racistas que Wesley Fofana sofreu após o jogo de hoje da Premier League contra o Burnley são abomináveis e não serão tolerados. Tal comportamento é completamente inaceitável e contraria os valores do futebol e tudo o que defendemos como clube. Não há espaço para racismo – publicou o clube londrino.

O Burnley, por sua vez, informou que já denunciou o caso à Meta, empresa responsável pelo Instagram, e espera que a polícia identifique e investigue os autores das ofensas.

– O clube denunciou a publicação à Meta, empresa controladora do Instagram, e espera forte apoio desta, juntamente com a Premier League e a Polícia, e trabalhará para garantir que o responsável seja identificado e investigado – diz a nota do clube.

A Premier League também se posicionou nas redes sociais, manifestando solidariedade aos atletas e reforçando o compromisso no combate à discriminação.

– Nos solidarizamos com Wesley Fofana e o Chelsea na condenação dos repugnantes insultos racistas que ele sofreu nas redes sociais. O racismo não tem lugar no nosso esporte nem em qualquer parte da sociedade, e continuaremos a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para apoiar os jogadores que são alvo de discriminação. O futebol é para todos – publicou a liga inglesa.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Jogadores do Chelsea lamentando o empate sofrido nos acréscimos (Foto: Ben Stansall/AFP)
