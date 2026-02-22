Astros da Premier League são vítimas de injúria racial após duelo entre Chelsea e Burnley
Fofana e Mejbri foram atacados após empate
Apenas três dias após a denúncia de injúria racial sofrida por Vini Jr na partida entre Real Madrid e Benfica, pela Champions League, o futebol mundial voltou a ser manchado por novos episódios de racismo. Desta vez, na Inglaterra, os alvos foram Wesley Fofana, zagueiro do Chelsea, e Hannibal Mejbri, meia do Burnley. Os dois jogadores foram vítimas de ataques racistas nas redes sociais logo após o empate por 1 a 1 entre as equipes, no último sábado (21), pelo Campeonato Inglês.
Fofana e Mejbri compartilharam nos stories do Instagram capturas de tela das mensagens privadas que receberam. Nas imagens, homens aparecem enviando emojis ofensivos e palavras de ameaça. Aparentemente, os ataques partiram de torcedores do Chelsea, já que o zagueiro francês foi expulso da partida aos 27 minutos do segundo tempo em uma jogada que envolveu justamente o meia tunisiano. Ao expor o ocorrido, Fofana publicou uma mensagem de desabafo.
– 2026 e ainda a mesma coisa, nada muda. Essas pessoas nunca são punidas. Vocês criam grandes campanhas contra o racismo, mas ninguém faz nada de verdade – escreveu o defensor do Chelsea.
Mejbri também se manifestou nos stories.
– É 2026 e ainda existem pessoas assim. Eduquem-se e eduquem os seus filhos, por favor – publicou o jogador do Burnley.
Chelsea, Burnley e Premier League repudiam ataques
Tanto Chelsea quanto Burnley divulgaram notas oficiais de repúdio aos ataques racistas e prometeram investigar o caso com as autoridades competentes. O Chelsea classificou as ofensas como "abomináveis" e afirmou que dará total suporte ao jogador.
– Os insultos racistas que Wesley Fofana sofreu após o jogo de hoje da Premier League contra o Burnley são abomináveis e não serão tolerados. Tal comportamento é completamente inaceitável e contraria os valores do futebol e tudo o que defendemos como clube. Não há espaço para racismo – publicou o clube londrino.
O Burnley, por sua vez, informou que já denunciou o caso à Meta, empresa responsável pelo Instagram, e espera que a polícia identifique e investigue os autores das ofensas.
– O clube denunciou a publicação à Meta, empresa controladora do Instagram, e espera forte apoio desta, juntamente com a Premier League e a Polícia, e trabalhará para garantir que o responsável seja identificado e investigado – diz a nota do clube.
A Premier League também se posicionou nas redes sociais, manifestando solidariedade aos atletas e reforçando o compromisso no combate à discriminação.
– Nos solidarizamos com Wesley Fofana e o Chelsea na condenação dos repugnantes insultos racistas que ele sofreu nas redes sociais. O racismo não tem lugar no nosso esporte nem em qualquer parte da sociedade, e continuaremos a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para apoiar os jogadores que são alvo de discriminação. O futebol é para todos – publicou a liga inglesa.
