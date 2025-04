Tradicional clube da Alemanha, o KFC Uerdingen, que disputou a Bundesliga pela última vez em 1995, precisou suspender, de forma imediata, a sua temporada. A equipe não tinha mais condições financeiras de pagar seus jogadores e funcionários. A situação se tornou tão crítica ao ponto de sequer aceitarem voluntários.

Na última terça-feira (22), o Uerdingen já liberou seus jogadores para procurarem vagas em outros empregos. Atualmente a equipe disputava a Regionalliga West, torneio regional de quarto escalão na Alemanha. Ainda não é sabido qual será o futuro do clube daqui a em diante.

A equipe passou a lidar com dificuldades financeiras a partir da temporada de 1995, quando foi rebaixada para a segunda divisão e a empresa farmacêutica, Bayer, atual patrocinadora do Leverkusen, retirou todo o investimento. Desde então, o Uerdingen não conseguiu se reestabelecer.

Antes conhecido como Bayer Uerdingen, a equipe marcou época no último século. A principal conquista aconteceu em 1985, quando foi campeão da Copa da Alemanha pra cima do todo poderoso Bayern de Munique. Outros grandes feitos envolvem a extinta Taça Intertoto da Uefa. A equipe alemã foi campeã quatro vezes do torneio (1988, 1990, 1991 e 1992).

Outro feito aconteceu em 1986, quando vencera o Dínamo Dresden, da Alemanha Oriental, pela Recopa Europeia. Após estarem perdendo por 3 a 1 no intervalo e sofrer 2 a 0 na ida, a equipe fez seis gols no segundo tempo e se classificou, chegando até as semifinais.

A exemplo do que aconteceu em 1985 com o Uerdingen, a Copa da Alemanha de 2025 terá uma final pouco usual. Diferente dos últimos anos, em que times como RB Leipzig, Borussia Dortmund, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen foram campeões, o título será disputado por Stuttgart e Arminia Bielefeld, no dia 24 de maio.