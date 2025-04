Sensação da temporada passada, o Bayer Leverkusen está fora da Copa da Alemanha 2024/25. O sonho do bicampeonato acabou após derrota na terça-feira (1) para o Arminia Bielefeld, da terceira divisão nacional.

⚽⚽ Arminia Bielefeld 2x1 Bayer Leverkusen ⚽

Em jogo único, o time de Xabi Alonso abriu o placar com ídolo Jonathan Tah recuperar bola na segunda trave após escanteio. Contudo, a virada veio ainda no primeiro tempo, com Marius Wörl e Max Grosser. O empate começou com um lançamento do campo de defesa para o lado esquerdo de ataque e terminou com finalização na marca da cal após bate e rebate na área. Para carimbar a classificação nos acréscimos, as zebras fecharam o resultado com bola que sobrou após cruzamento na área em cobrança de falta.

O Leverkusen junta-se a Union Berlin e Werder Bremen como da elite alemã que forma surpreendidos pelos alviceletes. Hannover, clube tradicional da segunda divisão, também foi superado pelo time de Bielefeld. Stuttgart e RB Leipzig se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 14h45 (de Brasília), na Mercedes-Benz Arena, para definir o último finalista da Pokal — que será disputada no dia 23 de maio.

Com o resultado surpreendente, o Arminia chega a uma decisão inédita em seus 120 anos de história. As maiores conquistas do clube são quatro títulos da segunda divisão e duas Copas da Alemanha Ocidental, antes da unificação do país.

O Leverkusen, por outro lado, perde a principal oportunidade de título nesta temporada. Campeão da Bundesliga na temporada passada, o time está na vice-liderança desta edição com seis pontos atrás da potência Bayern de Munique.

