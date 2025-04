A final da Copa da Alemanha está marcada apenas para o dia 24 de maio. Com mais de um mês de antecedência, o duelo que contará com as improváveis presenças de Stuttgart e Arminia Bielefeld já movimenta os bastidores da DFB (Federação de Futebol da Alemanha). Isso porque um ataque cibernético elevou, e muito, o número de pedidos de ingressos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em um primeiro momento, a DFB recebeu um número recorde de solicitações de ingressos para a final. O motivo se dá pelo fato de que as equipes finalistas não disputam o título há muito tempo. Fato é que, em meio aos pedidos, a Federação também teve que lidar com uma ação em massa de bots, que totalizaram mais de 160 milhões de solicitações.

continua após a publicidade

Como de praxe, a final é realizada no Estádio Olímpico de Berlim, o principal da Alemanha. Os ingressos foram esgotados e, em meio a nota, a DFB alegou que a decisão de 2025 foi a com mais solicitações na história.

— Com 1,66 milhão de solicitações de ingressos, nunca houve tantos para uma final da Copa da Alemanha. Não só houveram mais solicitações de ingressos do que nunca, mas, infelizmente, também houve um número recorde de ataques de bots. Os acessos foram analisados ​​em segundo plano, permitindo que mais de 160 milhões de solicitações de bots fossem rejeitadas — diz o comunicado.

continua após a publicidade

Estádio Olímpico de Berlim (Foto: Reprodução/Hertha Berlim)

Os bots são robôs programados por pessoas para que consigam efetuar a compra com mais eficácia. O método é comum mundo afora na comercialização de ingressos, visto que uma máquina está menos propícia a erros do que um ser humano. Fato é que o movimento tira a vez da pessoa comum que está na fila seguindo as regras à espera do ingresso.

Copa da Alemanha de 2025 será inédita

Pela primeira vez na história, o Arminia Bielefeld irá disputar uma final da Copa da Alemanha. Mesmo tendo sido fundado em 1905, a equipe nunca teve a oportunidade de disputar um título de expressão no país. O Stuttgart, por sua vez, mira o terceiro troféu de sua história na competição, sendo o último em 1997.

➡️ Técnico do Dortmund desafia Barcelona na Champions: ‘Milagres acontecem’

Arminia e Stuttgart se enfrentam no dia 24 de maio, no Estádio Olímpico de Berlim, pela final da Copa da Alemanha. A partida será em jogo único, com mando de campo neutro e está marcada para acontecer às 14h (de Brasília).