Vitor Roque, de 19 anos, não vai seguir no Betis na próxima temporada. O brasileiro, que pertence ao Barcelona, não conseguiu se firmar no time titular dos Verdiblancos no Campeonato Espanhol. No entanto, segundo o jornal espanhol "Sport", o jovem também não tem espaço no time catalão.

Conforme o "Sport", o Barcelona não tem a intenção de emprestar Vitor Roque outra vez. Porém, o Betis não demonstrou a intenção de comprar o camisa 8 e, por isso, o atacante pode ser vendido para outra equipe. O clube blaugrana quer recuperar parte do investimento que fez ao contratá-lo do Athletico-PR — cerca de 40 milhões de euros (R$ 213,4 milhões de reais), a maior venda da história do Furacão.

Vitor Roque foi emprestado pelo Barcelona ao Real Betis até junho de 2025 e, em setembro do ano passado, e havia uma opção de compra ao fim da temporada europeia. A imprensa espanhola menciona valores em torno de 25 milhões de euros por 80% dos direitos do atleta.

Pelo Betis, Vitor Roque fez 30 jogos, com sete gols e duas assistências. Na La Liga, o brasileiro é o atual vice artilheiro do Bétis na atual temporada, com quatro tentos em 20 oportunidades. Antes de ser emprestado, ele participou de 16 partidas pelo Barcelona, com duas bolas na rede.

Outro brasileiro em destaque no Betis

Antony fez sua estreia pelo Betis na 22ª rodada do Campeonato Espanhol, em casa, no empate com o Athletic Bilbao. Embora não tenha marcado gols, o brasileiro foi eleito o melhor jogador em campo. Na sua segunda partida, o ex-São Paulo marcou contra o Celta de Vigo, fora de casa, pela roadad seguinte. Contudo, os Verdiblancos perderam por 3 a 2.

