Nesta quinta-feira (06), o Liverpool goleou e eliminou o Tottenham no jogo de volta pela semifinal da Copa da Liga Inglesa, avançando para a grande final. Gakpo marcou logo no primeiro tempo, dando o tom de pressão e ataque da partida. Salah foi o herói da virada e marcou na segunda etapa, junto de Szoboszlai e Van Djik, que fechou o placar e garantiu a classificação.

Com o resultado, o Liverpool, que era favorito no confronto, vai a grande final da Copa da Liga Inglesa. Os Reds irão enfrentar o Newcastle, que venceu o Arsenal tranquilamente, e somou 4 a 0 no placar agregado, vencendo as duas partidas por 2 a 0. O duelo promete ser duro para ambas as equipes e a final será disputada no Estádio de Wembley, em Londres, no dia 16 de março.

Como foi o jogo?

O primeiro metade do primeiro tempo foi morno. O Liverpool foi dono das ações. Porém, chegou poucas vezes com perigo na meta do Tottenham. Nas vezes que chegava, não tinha tanto capricho na finalização da jogada e por isso não saía com o sucesso nos ataques. A chance que fez os torcedores gritarem, foi com um gol invalidado de Szoboszlai.

Porém, na segunda parte, aos 34' minutos, o Liverpool pressionou a saída de bola e a roubou, montou um ataque rápido e Salah cruzou baixo. A bola passou por todos os atacantes e chegou em Gakpo, que chutou forte e de primeira, não dando chance para o goleiro Kinský. No proceder da primeira etapa, apenas o Liverpool jogou. Salah acertou um voleio perigoso, em que, com a bola quicando, o guarda-redes salvou com as pontas dos dedos. O desespero do Tottenham já estava grande, porém ficou maior, pois Richarlison saiu lesionado nos acréscimos.

A segunda etapa começou eletrizante. Logo nos primeiros minutos, Kinský fez uma grande defesa em cabeceio a queima-roupa de Szsboszlai. Após isso, o goleiro chegou atrasado e cometeu pênalti em Darwin Núñez, convertido pelo artilheiro Mohamed Salah. Com isso, o Liverpool virou no placar agregado e garantiu a vantagem no jogo. Os Reds, no entanto, não tiraram o pé do acelerador e continuaram com a pressão. Gakpo por pouco não conseguiu seu segundo gol, a bola passou pelo goleiro, mas parou na trave.

Salah marcando o gol da virada do Liverpool contra o Tottenham (Oli Scarff/AFP)

Na segunda parte do segundo tempo, Gravenberch chegou perigosamente de fora da área, mas a bola bateu na trave e não entrou. Pouco minutos depois, Szsboszlai foi recompensado com o bom jogo e marcou o terceiro do Liverpool. O Tottenham até tentou reagir, e um dos poucos ataques, Son em jogada individual, acertou a trave. Porém, Virgil van Djik afastou qualquer chance de reação e em um escanteio, marcou de cabeça, solidificando a goleada e classificação dos Reds.

O que vem pela frente?

O Liverpool, em seu próximo jogo, enfrenta o Plymouth Argile, que está na lanterna da segunda divisão inglesa, fora de casa, pela FA Cup. A partida acontecerá no domingo (09), às 12h (de Brasília) e será válida pela quarta fase da Copa da Inglaterra. Já o Tottenham, também jogará partida pela FA Cup, porém, seu duelo será mais complicado que os Reds, enfrentando o Aston Villa pela quarta fase. A partida acontecerá no domingo (09), às 14h35 (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

LIVERPOOL 4(4) X (1)0 TOTTENHAM

SEMIFINAL - COPA DA LIGA INGLESA



🗓️ Data e horário: Quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025, às 14h30 (de Brasília);

📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING);

🥅 Gols: Gakpo (33'/1°T); Salah (51'/2°T); Szsboszlai (75'/2°T); van Djik (80'/2ºT)

⚽ ESCALAÇÕES

LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Kelleher; Bradley, Konaté, van Djik e Robertson; Gravenberch, Curtis Jones; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Darwin Núñez

TOTTENHAM (Técnico: Ange Postecoglou)

Kinský; Spence, Davies, Danso e Gray; Bentacur, Bissouma, Pape Matar Sarr; Son, Richarlison, Kulusevski

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Craig Pawson-ING

🚩 VAR: Michael Salisbury-(ING)