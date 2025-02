O West Ham, da Inglaterra, fez propostas seguidas de empréstimo a Endrick, do Real Madrid. Entretanto, o brasileiro recusou as investidas junto à diretoria merengue, segundo o jornal "Marca".

O planejamento era contar por cinco meses com a joia revelada pelas categorias de base do Palmeiras, até o final de 2024-25. Entretanto, por lidar com diversos problemas no departamento médico, o Real optou por não aceitar o acordo.

Endrick também não esteve inclinado a uma saída. Mesmo tendo a possibilidade de ganhar mais minutos e se adaptar ao futebol europeu, o camisa 16 entende que pode receber mais oportunidades na capital espanhola em um futuro próximo.

Em uma das chances recentes que ganhou, o atacante soube aproveitar e se destacou. Nas oitavas de final da Copa do Rei, saiu do banco de reservas e marcou dois gols na prorrogação, sendo o herói da qualificação diante do Celta de Vigo no Santiago Bernabéu.

Endrick comemora gol decisivo pelo Real Madrid na Copa do Rei (Foto: Javier Soriano / AFP)

🔢 Números de Endrick pelo Real Madrid

⚽ 21 jogos

⌛ 317 minutos em campo

🥅 4 gols

✅ 15 vitórias

🟰 3 empates

❌ 3 derrotas

O começo da trajetória do jovem na Espanha foi positivo. Com recordes relacionados à idade, foi às redes duas vezes nas cinco primeiras partidas - todas como substituto. Porém, perdeu espaço com Ancelotti ao longo da temporada, em meio a uma turbulência atravessada pela equipe.

Nesta quarta-feira (5), Endrick deve ganhar nova oportunidade na Copa do Rei. Com baixas no setor ofensivo, Ancelotti pode oportunizar o atacante entre os titulares no duelo com o Leganés. O embate, que vale vaga na semifinal nacional, acontecerá às 17h (de Brasília), no Municipal de Butarque.

