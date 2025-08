Oferta da Arábia Saudita para Vini Jr ‘desaparece’; entenda

A novela sobre a renovação de contrato de Vini Jr ganhou mais um capítulo neste domingo (3). Segundo a rádio espanhola "Cadena SER", a suposta oferta milionária da Arábia Saudita, que servia de trunfo para o atacante negociar melhores condições com o Real Madrid, deixou de existir. O veículo afirma que nenhum movimento concreto dos sauditas será feito nesta janela.

Segundo o "Mundo Deportivo", da Espanha, Vini Jr teria recebido uma oferta de 1 bilhão de euros por cinco temporadas – sendo 200 milhões por ano ao jogador, além de 300 milhões de euros ao Real Madrid. Nas semanas recentes, esse valor teria subido para 350 milhões de euros, alimentando rumores sobre uma possível transferência e pressionando o clube espanhol em meio à estagnação nas tratativas pela renovação.

Vini Jr reage durante empate entre Real Madrid e Al-Hilal, pelo Mundial de Clubes (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Vini Jr usava isso como um possível argumento para a renovação com o Real Madrid. A existência dessa proposta teria servido camisa 7 se valorizar no mercado, e exigir um novo salário acima dos 25 milhões euros líquidos por temporada para estender o contrato no clube espanhol. Entretanto, a milionária proposta segundo o Cadena SER, não será apresentada nesta janela de transferências. O motivo, de acordo com o veículo, é que, em ano de Copa do Mundo, “os jogadores preferem ritmo competitivo a dinheiro”.

Florentino pode destravar impasse na renovação

Apesar do recuo árabe, a renovação de Vini Jr segue travada no Real Madrid. Segundo o jornal "Sport", Florentino Pérez deve assumir pessoalmente as rédeas das negociações com o brasileiro para tentar encerrar o impasse. Até agora, as tratativas têm sido conduzidas por intermediários, mas sem avanços concretos.

A publicação aponta que uma reunião entre presidente e jogador pode ser decisiva para “desfazer a confusão” e retomar o diálogo. O principal entrave continua sendo o aspecto financeiro: embora o novo vínculo já tenha sido alinhado verbalmente, o valor salarial pedido por Vini ainda é considerado alto pela diretoria merengue.

