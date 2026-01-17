Atlético de Madrid estaria de olho em astro do PSG, diz jornal

O Atlético de Madrid decidiu agir rápido no mercado de inverno para reforçar seu setor ofensivo. Mateu Alemany, diretor de futebol do clube, viajou a Paris nesta sexta-feira (16) para assistir ao duelo entre PSG e Lille, pela Ligue 1, mas o foco estava fora das quatro linhas: acelerar a contratação do meia-atacante Kang-in Lee. A informação é do jornal espanhol "As".

Segundo informações apuradas, o sul-coreano de 24 anos é a prioridade absoluta de Alemany para a vaga deixada por Giacomo Raspadori, que se transferiu ao Napoli. Embora tenha contrato com o Paris Saint-Germain até 2028, Lee não é considerado titular absoluto na equipe de Luis Enrique, o que abre margem para uma negociação.

Moldes do negócio

A relação entre as diretorias de Atlético e PSG é descrita como "muito boa", o que facilita o diálogo. O Atlético estaria disposto a investir, visto que o valor de mercado do jogador gira em torno de 25 milhões de euros, mas uma operação final pode custar mais. Outra alternativa, que seria mais viável, seria um empréstimo com opção de compra.

Outros alvos do Atlético de Madrid

O clube espanhol chega forte ao mercado após arrecadar mais de 60 milhões de euros com as vendas de Conor Gallagher e Raspadori. Com liquidez, o Atlético tem condições de fechar uma operação que pode superar os 40 milhões de euros, se necessário.

Alemany já retornou a Madri após a viagem relâmpago, mantendo a discrição característica. Além de Kang-in Lee, o clube segue trabalhando ativamente para contratar o volante Ederson para o meio-campo e mantém o nome de Fernández-Pardo, do Lille, como uma alternativa secundária para o ataque.

