Campeão do Mundo pela França em 1998, Lilian Thuram foi um dos grandes defensores da sua geração. Um ano antes do maior título da carreira, ele deixou ao mundo um nome para manter o legado da família no esporte: Marcus, atacante da Inter de Milão.

A manutenção de um legado 👨‍👦

No final da década de 1990, Lilian atuava pelo Parma, acompanhado por outras estrelas do futebol mundial, como Buffon; Cannavaro; Verón; Crespo e outros craques. Em 6 de agosto de 1997, nasceu seu primogênito: Marcus Lilian Thuram-Ulien.

O menino cresceu na França, país de origem do pai, e decidiu seguir os passos da sua maior inspiração, contudo, com uma mudança significativa: ele decidira ser protagonista e atuar como atacante, ao invés de jogar como lateral-direito.

Carreira de Marcus Thuram ⚽

Em 2014, aos 17 anos, ele começou a escrever mais um capítulo da família Thuram no futebol, pelo Sochaux, equipe da terceira divisão nacional. No país, teve oportunidade na elite local com a camisa do Guingamp, até ganhar notoriedade internacional no Borussia Mönchengladbach, da Alemanha.

Foi em solo germânico que o atacante teve espaço para mostrar seu futebol ofensivo de muita personalidade. Em quatro temporadas, marcou 44 gols em 134 exibições. No período, a seleção francesa o chamou de forma inédita para compor o disputado elenco.

Tudo isso abriu os olhos da Inter de Milão, que conseguiu adquirir Thuram gratuitamente em final de contrato na Alemanha. O filho, mais uma vez, quis escrever sua própria trajetória e fechou acordo com a maior rival do time que consagrou a carreira do pai, a Juventus.

A Inter, que passou por diversas trocas de atacantes nas últimas temporadas, com Icardi, Lukaku e Dzeko, encontrou em Thuram a forma de criar uma sintonia única com a outra referência de ataque da equipe: Lautaro Martínez.

Lautaro e Thuram em treino da Inter antes da final da Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)

Na temporada 2023/24, o francês marcou 15 gols e deu 13 assistências em 46 jogos, enquanto Lautaro contribuiu com 27 gols e sete assistências. Juntos, foram responsáveis por 37 dos 89 gols da Inter na campanha do Scudetto (41% da produção ofensiva), ajudando o clube a conquistar mais um título italiano.

A capacidade de Thuram em abrir espaços para meias e fazer dobras ofensivas com alas, como Denzel Dumfries na direita, adicionou fluidez ao ataque da Inter de Milão. Lautaro, por sua vez, mantém sua função de finalizador letal e articulador, aproveitando os espaços criados pelo camisa 9 para marcar ou criar jogadas.

Neste sábado (31), Marcus busca uma honraria jamais conquistada pelo pai: o título da Champions League. PSG e Inter de Milão se enfrentam neste sábado (31), às 16h (de Brasília), na final da maior competição continental de clubes do mundo, na Allianz Arena, em Munique (ALE).

