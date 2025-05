PSG x Inter de Milão: Quem fará o show na final da Champions?

Inter de Milão e PSG se enfrentam neste sábado (31), às 16h (de Brasília), no Estádio Allianz, na Alemanha, pela final da Champios League. Para a ocasião, a UEFA convidou a banda de rock Linkin Park para realizar o show de abertura da partida. A confimação da atração aconteceu em no último mês de abril.

A tradicional banda estadunidense retornou à ativa com o lançamento do álbum "From Zero" em 2024. A apresentação na final da principal competição de clubes da Europa será a primeira grande apresentação desta nova fase.

A definição do Linkin Park mantém a tradição da Uefa de convidar grandes nomes da música para as apresentações que antecedem o jogo final da principal competição de clubes da Europa. O show acontecerá antes da partida, seguindo o formato tradicional das últimas atrações da decisão europeia.

Além da banda de rock, outras personalidades já se apresentaram no evento. Em edições anteriores, artistas como Lenny Kravitz, Anitta, Dua Lipa e Imagine Dragons foram os escolhidos pela UEFA para realizar as apresentações musicais que precedem a decisão.

Final da Champions League

A decisão do principal torneio europeu acontece neste sábado (31), às 16h, no Estádio Allianz. A Inter de Milão chegou a final após eliminar o Barcelona na semifinal. A equipe do técnico Filippo Inzaghi superou o time de Hansi Flick em uma série de jogos drámaticos, que terminaram com o placar de 7 a 6.

Por outro lado, o PSG confirmou a classificação em cima do Arsenal. A equipe do técnico Luis Henrique dominou o time inglês nos dois confrontos e venceu o duelo pelo placar geral de 3 a 1. O clube francês busca o primeiro título da Champions League na ocasião. Enquanto isso, a Inter entra em campo com o desejo de conquistar o quarto triunfo no torneio.