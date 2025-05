O momento mais aguardado da temporada pelos amantes do futebol está chegando. Neste sábado (30), às 16h (de Brasília), PSG e Inter de Milão se enfrentam em uma batalha épica pela taça da Champions League, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. Em contato com o Lance!, Mauro Beting comentou sobre a expectativa para a decisão e analisou o enfrentamento entre as equipes.

De um lado, os franceses sonham com o título inédito; do outro, os italianos tentam ampliar a galeria de conquistas buscando o tetracampeonato do torneio.

- A Inter tem um time mais tímido, cínico, como se fala na Itália, um time capaz de fazer muita coisa, inclusive muitos gols, afinal fez sete no Barcelona, que não chegou a final. E tem o PSG que não é tão estelar como aquelas equipes a partir de 2017, quando você tinha Neymar, Mbappé e depois Messi. Agora não tem tanta gente assim, mas tem um time muito bem trabalhado pelo Luis Enrique, que já foi campeão pelo aquele grande Barça do MSN em 2015 contra Juventus em Berlim. Para não ficar tão em cima do muro, eu vou para os pênaltis.

Para o jornalista, as equipes possuem poucos pontos fracos, e que isso será determinante para o equilíbrio da partida. Na opinião de Mauro, a falta de 'peso da camisa' do PSG não terá tanta influência, pois possui um treinador já campeão da Champions e com experiência.

- O lado do PSG talvez falte camisa, mas tem um treinador experiente, um ataque muito bom, sobretudo no contra-golpe, meio-campo excelente onde todos marcam, todos armam, todos jogam,uma defesa muito boa com dois dos melhores laterais do mundo hoje, sobretudo no apoio do Hakim e o Nuno. Vejo o PSG pronto. A Inter talvez não tenha qualidade técnica tão desequilibrante com jogadores como, por exemplo, Lautaro Martinez, que é o melhor deles, não tem um grande jogador desequilibrante, mas é um time muito equilibrado com alternativas técnicas e táticas. Vejo poucos pontos frágeis tanto na Inter quanto no PSG sem a bola, com a bola talvez falte mais criatividade das duas equipes, mas vai ser um jogo de muito bom nível.

Em 2023, a Inter de Milão ficou com o vice-campeonato após perder de 1 a 0 para o Manchester City, comandado por Pep Guardiola. Três anos antes, o PSG, de forma inédita, chegou a grande final e também saiu derrotado por 1 a 0, para o Bayern de Munique. Porém, para o jornalista, a pressão maior está do lado italiano, que recentemente já deixou escapar o título do Campeonato Italiano para o Napoli.

- A Inter tem três títulos, tem finais perdidas para grandes equipes, mas eu vejo eles talvez mais pressionados pelo seguinte: é uma camisa tricampeã que chega na sua sétima final, bateu na trave em 2023, embora tenha jogado muito bem contra o Manchester City, mas a maneira como perde, perdeu o Campeonato Italiano agora (...) o time ficou com aquela sensação que se não ganhar agora em Munique, vai ser uma temporada que bateu muito na trave e vai ser dolorida. Agora, o PSG, menos notável, menos notado, que quase nem passa da fase de liga.Então, eu entendo que dessa maneira, os franceses chegam menos pressionados.

- Eu entendo que Salah já foi o melhor dessa temporada e Yamal e Raphinha podem ser, porque tem um nível absurdo. A participação do Raphinha é impressionante, é disparado o melhor brasileiro na temporada, mas o Dembelé corre por fora. É um jogador fundamental nesse ataque muito legal. Então sim, se candidata. Mas ainda estou mais para o Raphinha ou o Yamal.

PSG x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

PSG e Inter de Milão se enfrentam em duelo válido pela grande final da Champions League. A partida acontece nesta quarta-feira (28), na Allianz Arena, em Munique, (ALE), às 16h (de Brasília)