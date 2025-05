A Inglaterra está pronta para a Data Fifa de junho. Nesta sexta-feira (23), o técnico Thomas Tuchel divulgou a lista de jogadores convocados para a partida das Eliminatórias da Copa, contra Andorra, e o amistoso contra Senegal. Ivan Toney, que não vinha sendo chamado desde quando foi punido por envolvimento com apostas, voltou a figurar o selecionados.

Outro retorno importante será o de Bukayo Saka, que perdeu a Data Fifa de março por estar machucado. Será a primeira oportunidade do treinador Thomas Tuchel em comandar um dos principais nomes do English Team. Lesionado, Marcus Rashford, que foi convocado pelo alemão anteriormente, ficou de fora.

Convocados da Inglaterra

Goleiros: Jordan Pickford, Dean Henderson e James Trafford; Defensores: Trent Alexander-Arnold, Reece James, Levi Cowill, Dan Burn, Trevoh Chalobah, Ezri Konsa, Kyle Walker e Myles Lewis-Skelly; Meias: Declan Rice, Jude Bellingham, Conor Gallagher, Morgan Gibbs-White, Jordan Henderson, Curtis Jones, Cole Palmer e Morgan Rogers; Atacantes: Eberechi Eze, Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Bukayo Saka, Ivan Toney e Ollie Watkins.

A Inglaterra inicia a Data Fifa de junho visitando Andorra, no dia 7 de junho, pela terceira rodada das Eliminatórias da Eurocopa para a Copa de 2026. Os grupos da fase qualificatória da Uefa contam com um número ímpar de seleções, sendo assim, a cada rodada, uma delas "folga". Neste sentido, os Three Lions não entrarão em campo na quarta rodada e, por isso, farão amistoso contra Senegal, no dia 10.

Será apenas a segunda Data Fifa de Thomas Tuchel frente ao English Team. A primeira foi um sucesso, com duas vitórias contundentes contra a Albânia e Letônia, ambas válidas pelas Eliminatórias. A Inglaterra lidera o Grupo K até aqui, com seis pontos em dois jogos.

