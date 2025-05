Qual o salário de Matheus França, ex-Flamengo, na Inglaterra?

Campeão da Copa da Inglaterra 2024/25 com o Crystal Palace, o meia Matheus França, ex-Flamengo, pode até ter ficado fora da final contra o Manchester City, mas segue como um dos brasileiros mais bem pagos entre as promessas do futebol europeu. Mesmo com pouco tempo em campo desde que chegou à Inglaterra, o jogador de 21 anos recebe um salário milionário.

Segundo o site Capology, especializado em finanças do esporte, Matheus França tem um salário bruto de 2,08 milhões de libras por ano — o equivalente a cerca de R$ 15,78 milhões na cotação atual. Por mês, isso representa aproximadamente R$ 1,31 milhão. O contrato é válido até junho de 2028.

🏆 Participação no título inédito

O Crystal Palace venceu o Manchester City por 1 a 0 na decisão e conquistou a Copa da Inglaterra pela primeira vez em sua história. França não atuou na final, mas participou da campanha com aparições em três jogos: contra Doncaster Rovers, Millwall e Fulham.

O jovem ficou 11 meses afastado dos gramados devido a uma lesão na coxa sofrida em março de 2024. Recuperado, voltou aos jogos em fevereiro deste ano e, desde então, soma seis partidas e um gol na atual temporada com a equipe principal.

💰 Negócio com o Flamengo

A venda de Matheus França ao futebol inglês aconteceu em agosto de 2023. O Crystal Palace pagou ao Flamengo 20 milhões de euros fixos (R$ 104 milhões na cotação da época), mais 5 milhões de euros em bônus e outros 5 milhões caso o jogador conquiste a Bola de Ouro no futuro. O Flamengo ainda detém 20% da mais-valia em uma eventual venda futura.

Considerado uma das maiores joias da base rubro-negra, Matheus França estreou entre os profissionais em 2021 e teve maior sequência em 2023, ano em que disputou 28 jogos antes de se transferir para o futebol inglês.

