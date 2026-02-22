Thiago Silva joga hoje? Veja onde assistir Porto x Rio Ave
Jogador deve ser titular
Porto e Rio Ave se enfrentam neste domingo (22), às 17h30 (de Brasília), no Estádio do Dragão, no Porto (POR), pela 23ª rodada do Campeonato Português 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 e Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+
O Porto entra em campo para consolidar a liderança isolada do Campeonato Português. A equipe comandada por Francesco Farioli soma 59 pontos, com impressionantes 19 vitórias em 22 jogos, e ostenta a melhor defesa da liga, com apenas sete gols sofridos. A solidez defensiva tem como pilar o zagueiro brasileiro Thiago Silva, ex-Fluminense e Chelsea, que se tornou peça fundamental no sistema dos Dragões. Jogando no Estádio do Dragão, o Porto busca mais três pontos para manter distância segura dos perseguidores.
Ficha do jogo
O Rio Ave, por sua vez, vive momento delicado e tenta sobreviver à crise. A equipe ocupa a 15ª colocação, com 20 pontos, perigosamente próxima da zona de rebaixamento. O retrospecto recente agrava a situação: são cinco derrotas consecutivas, sequência que minou a confiança do grupo. Com apenas quatro vitórias em toda a competição, o time visitante chega ao Dragão como franco atirador, buscando um feito vital para estancar a crise e recuperar o moral na reta final da Liga.
Tudo sobre Porto x Rio Ave (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Porto 🆚 Rio Ave
23ª rodada – Campeonato Português
📆 Data e horário: domingo, 22 de fevereiro de 2026, às 17h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Dragão, no Porto (POR)
👁️ Onde assistir: ESPN 4 e Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: David Silva
🚩 Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha
📺 VAR: Rui Oliveira
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵⚪ Porto (Técnico: Francesco Farioli)
Diogo Costa; Alberto, Bednarek, Thiago Silva e Zaidu; Alan Varela, Mora e Froholdt; Pepê, Pietuszewski e Gul.
⚪🟢 Rio Ave (Técnico: Luís Freire)
Van der Gouw; Brabec, Mancha e Ndoj; Vrousai, Nikitscher, Spikic e Omar Richards; Bezerra, Blesa e Tamble.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
