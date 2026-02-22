Barcelona aposta em invencibilidade no Camp Nou para assumir liderança de La Liga

O Barcelona recebe o Levante, neste domingo (22), pela 25ª rodada de La Liga, no Camp Nou, em Barcelona (ESP). O retorno da equipe catalã ao estádio nesta temporada tem se caracterizado por um domínio absoluto da equipe em seus domínios. Após o período em que o estádio esteve fechado para reformas, os Culés transformaram sua casa em uma fortaleza, que supera o aproveitamento registrado em sua última temporada completa no local, em 2022/23.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Uma análise dos números evidencia não apenas uma melhora nos resultados coletivos, mas também uma mudança no protagonismo individual, com o atacante brasileiro Raphinha assumindo a responsabilidade na definição das jogadas.

continua após a publicidade

O retrospecto e os contrastes de 2022/23

Na temporada 2022/23, a última antes das obras, o Barcelona disputou 25 partidas no Camp Nou, englobando todas as competições. O retrospecto geral foi de 17 vitórias, cinco empates e três derrotas. A equipe foi dominante de La Liga — sagrando-se campeã com 15 vitórias em 19 jogos como mandante —, mas acumulou frustrações nos torneios eliminatórios dentro de casa.

O desempenho continental foi marcado por eliminações precoces: o clube somou apenas uma vitória em três jogos na Champions League, caindo na fase de grupos, e foi eliminado na fase de 16 avos de final da Europa League após um empate no Camp Nou. No cenário doméstico, a campanha na Copa do Rei foi encerrada nas semifinais com uma dura derrota por 4 a 0 para o rival Real Madrid em pleno estádio catalão.

continua após a publicidade

O Barcelona foi campeão de La Liga em 2022/23 (Foto: Lluis GENE / AFP)

A perfeição no novo Camp Nou em 2025/26

O cenário na atual temporada apresenta um contraste expressivo. Desde o retorno ao Camp Nou, no dia 22 de novembro de 2025, o Barcelona ostenta um aproveitamento de 100% em casa, com oito vitórias em oito partidas disputadas. Por La Liga, a equipe superou o Athletic Bilbao (4 a 0), Alavés (3 a 1), Osasuna (2 a 0), Atlético de Madrid (3 a 1), Real Oviedo (3 a 0) e Mallorca (3 a 0).

Na Champions League, o desempenho caseiro também se mostra superior ao ciclo anterior, com triunfos sobre o Eintracht Frankfurt (2 a 1) e Copenhague (4 a 1), garantindo segurança ao time nas competições europeias.

Lewandowski abriu o placar do Barcelona contra o Mallorca no Camp Nou (Foto: Josep LAGO / AFP)

A transformação de Raphinha

A evolução do Barcelona em casa está diretamente conectada aos números de Raphinha, que modificou seu perfil de atuação. Durante toda a temporada 2022/23 no Camp Nou, sob o comando de Xavi, o brasileiro funcionou majoritariamente como um construtor de jogadas: distribuiu cinco assistências (diante de Valladolid, Getafe, Sevilla, Atlético de Madrid e Betis) e marcou três gols (contra Sevilla, Valencia e Betis), somando oito participações diretas.

Já na temporada atual (2025/26), com Hansi Flick, Raphinha assumiu a função de artilheiro no estádio. Em apenas oito partidas da equipe como mandante, o atacante já balançou as redes cinco vezes, anotando gols contra Atlético de Madrid, Real Oviedo, Copenhague e duas vezes diante do Osasuna. Embora seu número de assistências tenha sido reduzido — com apenas um passe para gol até aqui, na vitória contra o Alavés —, o atleta precisou de um terço dos jogos para se aproximar de suas antigas marcas gerais, consolidando-se como a principal peça de finalização do esquema tático culé.

Raphinha comemora vitória em La Liga (Foto: Josep LAGO / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.