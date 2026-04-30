Árbitro revela 'erro' a favor do Barcelona na Champions League

O árbitro polonês Szymon Marciniak rebateu as críticas a respeito de sua atuação na partida de volta das semifinais da última edição da Champions League, disputada entre Inter de Milão e Barcelona. Durante um evento realizado na Polônia, o juiz foi questionado por um torcedor da equipe catalã sobre as decisões tomadas no confronto realizado no San Siro, que terminou com a vitória do clube italiano por 4 a 3 na prorrogação. Em sua resposta, Marciniak defendeu o trabalho da equipe de arbitragem e destacou a importância do árbitro de vídeo para o desfecho das marcações.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O duelo ficou marcado por duas ações de grande impacto revisadas pela cabine do VAR. A primeira envolveu a marcação de um pênalti cometido pelo zagueiro Pau Cubarsí sobre o atacante Lautaro Martínez. A segunda tratou-se de uma penalidade assinalada inicialmente a favor do Barcelona por uma falta no jovem Lamine Yamal, que acabou sendo revertida para falta fora da área após o vídeo constatar que a infração ocorreu no limite da linha.

continua após a publicidade

Ao ser abordado sobre o tema pelo torcedor, Marciniak afirmou que não havia motivos para pedir desculpas, ressaltando que os seus apontamentos originais em campo beneficiavam o time visitante antes do VAR intervir.

— Para ser sincero, não há nada a perdoar. Da minha parte, não há nada a perdoar. Se formos honestos, as minhas decisões iniciais foram a favor do Barcelona. Eu não marquei o pênalti para a Inter e o VAR me chamou para mostrar as imagens. Depois, marquei um pênalti para eles e fui corrigido porque a falta foi quatro ou cinco centímetros fora da área. Se formos honestos, foram duas decisões originais a favor do Barcelona, mas o VAR me corrigiu. Assim é a vida — declarou o árbitro polonês durante a sua participação no evento.

continua após a publicidade

Cubarsí na dividida com Lautaro Martínez que ocasionou o pênalti para a Inter (Foto: Marco BERTORELLO/AFP)

Outras reclamações do Barcelona

Além dos lances capitais envolvendo a mudança de decisão com o auxílio do VAR, a delegação do Barcelona também registrou queixas públicas em relação a outras duas jogadas específicas daquela semifinal em Milão.

O Barcelona reclamou da não marcação de um possível toque de mão do zagueiro italiano Acerbi dentro da própria área e apontou uma suposta falta cometida por Denzel Dumfries sobre o lateral Gerard Martín na origem da construção da jogada do gol que empatou o confronto e levou a partida para a prorrogação. O resultado confirmou a eliminação do time catalão e a classificação da Inter de Milão na ocasião.

O Barcelona foi eliminado da Champions League 2024/25 para a Inter de Milão (Foto: PIERO CRUCIATTI / AFP)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade