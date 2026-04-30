Marquinhos Santos projeta reta final na Liga da Indonésia com o Arema

O técnico brasileiro Marquinhos Santos, atualmente no comando do Arema FC, iniciou a preparação de sua equipe para a reta final da Liga da Indonésia. Atualmente na décima colocação, o time terá pela frente o Persik Kediri no próximo dia 3 de maio. O adversário, que luta de forma direta para se afastar da zona de rebaixamento, possui a terceira pior defesa de toda a competição. No entanto, o cenário estatístico não é encarado pela comissão técnica como um facilitador para o confronto fora de casa.

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Retrospecto da temporada do Arema

No primeiro turno do campeonato, disputado no dia 11 de janeiro, o Arema FC conseguiu impor o seu mando de campo e venceu o Persik Kediri pelo placar de 2 a 1. Apesar do retrospecto positivo e da fragilidade defensiva já demonstrada pelo rival ao longo do ano, Marquinhos Santos adotou um discurso de alerta. O comandante brasileiro destacou a importância de manter o nível de concentração e a organização tática para conquistar um resultado capaz de consolidar a posição de sua equipe no torneio.

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— Sabemos que eles têm uma das defesas mais vazadas, mas isso não é garantia de nada. Atuaremos fora de casa, restam apenas quatro rodadas para o fim da liga e vencer seria extraordinário. Confiamos no potencial coletivo da nossa equipe, mas tomaremos as precauções necessárias — afirmou o treinador.

Marquinhos Santos é treinador do Arema FC, da Indonésia (Foto: Divulgação/Arema FC)

Peso da luta contra o rebaixamento

O calendário do Arema FC nas quatro rodadas finais reserva embates exclusivamente contra adversários que estão em posições inferiores na tabela de classificação. Dos quatro times que cruzarão o caminho da equipe comandada por Marquinhos Santos, três estão diretamente envolvidos na luta contra o rebaixamento. O treinador brasileiro fez questão de alertar para o nível de dificuldade dessas partidas, buscando desmistificar a ideia perante os torcedores de que enfrentar equipes da parte inferior da tabela represente uma caminhada livre de riscos na conclusão da temporada.

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— Nessa reta final só enfrentaremos clubes que estão abaixo de nós na classificação. Claro que a torcida pensa que isso significa algum tipo de facilidade, mas nós que estamos dentro do processo sabemos que não é assim. Três das equipes ainda lutam contra o descenso e vamos para cada uma das partidas respeitando bastante os nossos rivais — definiu Marquinhos.

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