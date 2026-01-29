A derrota do Real Madrid por 4 a 2 para o Benfica, nesta quarta-feira (28), no Estádio da Luz, teve repercussão imediata no elenco merengue. Após o apito final, Mbappé foi direto ao analisar a atuação da equipe em Lisboa e classificou o desempenho como abaixo do esperado, sobretudo pelo impacto do resultado na campanha do clube na Champions League.

Mbappé foi especialmente crítico em relação à postura do time durante a partida e ao gol marcado pelo goleiro Trubin no último lance, que fechou o placar no Estádio da Luz. Para o atacante, o lance simboliza o momento vivido pela equipe na competição continental.

– Jogamos terrivelmente. Depois, já perdendo por 3 a 2, o quarto gol não mudou nada. É um pouco constrangedor, mas não muda nada – declarou.

Mbappé critica atuação do Real Madrid

O francês, autor dos dois gols do Real Madrid na partida e já com 36 na temporada, não tentou minimizar o cenário. Segundo ele, a equipe sofre com a falta de regularidade ao longo do ano e não conseguiu sustentar um padrão competitivo diante dos portugueses.

– Não tenho uma explicação clara. Falta continuidade no nosso jogo; é um problema que precisamos resolver. Não podemos ser bons um dia e ruins no outro; não é assim que uma equipe campeã joga. Dói um pouco porque queríamos usar fevereiro para melhorar, mas merecemos a posição em que estamos – afirmou.

O camisa 9 voltou a destacar a falta de consistência como um problema estrutural do Real Madrid nesta edição da Champions League.

– Na semana passada fizemos algumas boas partidas, mas não agora. Está faltando um pouco de tudo. Não vou dizer que é só atitude ou só futebol; é um problema geral. Na Champions LEague, cada detalhe é importante. Se você não entra em campo com tudo para vencer… – completou.

Internamente, a atuação em Lisboa também reacendeu críticas sobre o momento do elenco e a repetição de problemas que já haviam sido apontados em jogos anteriores. A imagem deixada pela equipe foi comparada, por parte da imprensa espanhola, ao período que culminou na saída de Xabi Alonso do comando técnico.

Mbappé lamenta gol do Benfica contra o Real Madrid na Champions League (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Mesmo em tom crítico, Mbappé tentou mobilizar o ambiente para os próximos compromissos. O atacante pediu apoio da torcida no Santiago Bernabéu e ressaltou que o Real Madrid ainda segue vivo na Champions League e em bom momento na La Liga.

– Peço aos torcedores do Bernabéu que venham com vontade de apoiar o time. Ainda não estamos eliminados e estamos em uma boa fase na La Liga. Se o Bernabéu estiver do nosso lado, faremos uma grande partida no domingo – disse.

A derrota deixou o Real Madrid fora do Top 8 da fase de liga da Champions League, obrigando o clube a disputar os playoffs da competição, algo que não estava nos planos da equipe no início da temporada.

