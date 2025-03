Em eleição realizada pelo Chelsea junto aos seus torcedores, o zagueiro Thiago Silva, hoje no Fluminense, foi escolhido como um dos jogadores do time ideal da história dos Blues. A equipe londrina comemorou 120 anos no último dia 10 e, por isso, pediu para que os fãs votassem no 11 ideal de todos os tempos.

Thiago Silva defendeu as cores do Chelsea por quatro temporadas, entre 2020 e 2024. Capitão em sua época de clube, o "Monstro" somou 155 partidas, tendo conquistado três títulos. O principal deles foi a Champions League de 2021. Thiago ainda foi campeão do Mundial de Clubes (2022) e Supercopa da Uefa (2021).

Sua dupla de zaga no time ideal do Chelsea será, nada mais, nada menos, do que John Terry, um dos maiores ídolos na história do clube. A seleção foi composta da seguinte forma: Peter Cech, César Azpilicueta, John Terry, Thiago Silva e Ashley Cole; Claude Makélélé, N'golo Kanté, Frank Lampard e Eden Hazard; Gianfranco Zola e Didier Drogba.

Thiago Silva - Manchester City 1x0 Chelsea - Copa da Inglaterra (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Via rede social, Thiago fez questão de agradecer ao carinho dos Blues. Em toda sua carreira, o Chelsea foi o segundo time em que ele mais somou partidas, ficando atrás apenas do Paris Saint-Germain (315).

— Uma vez Blue, sempre um Blue — escreveu Thiago Silva acompanhado de um coração azul.

Não é a primeira vez que Thiago Silva e Chelsea interagem desde a saída do jogador. Durante o período sem jogos no calendário do futebol brasileiro, é comum ver o zagueiro visitando as facilitações do clube em Londres para reencontrar ex-fucionários e companheiros.