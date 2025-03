Ainda buscando reencontrar seu futebol da época do Borussia Dortmund, Jadon Sancho está emprestado ao Chelsea até o fim da temporada. Mesmo sem desempenhar em alto nível, apresentou melhora em comparação ao seu tempo de Manchester United, o qual possui seus direitos econômicos atrelados. Seu futuro segue em aberto, mas fato é que os Blues terão de gastar dinheiro de qualquer forma.

O negócio acertado entre Chelsea e Manchester United prevê uma obrigação de compra de 25 milhões de libras, cerca de R$ 185 milhões. Caso o clube londrino desista, também terá de enviar montante de 5 milhões de libras (R$ 37 milhões) aos Diabos Vermelhos.

A condicional foi adicionada no acordo pelo United visando não sair no prejuízo em cenário algum. Vale frisar que, mesmo emprestado ao Chelsea, o clube de Manchester ainda paga parte dos vencimentos do atleta.

Pelo Chelsea, Sancho disputou 28 partidas, sendo 19 como titular. Ele marcou dois gols e contribuiu com cinco assistências. Mesmo com a baixa influência ofensiva, a relação do jogador é boa com o clube londrino, que não é contrário em comprá-lo na próxima janela. Atual treinador dos Blues, Enzo Maresca trabalhou com Sancho ainda na base do Manchester City.

Jadon Sancho, do Chelsea, em campo | Crédito: Mark Pain / Alamy Stock Photo

Sancho, entretanto, caiu de rendimento ao longo da temporada. Seu sucesso no Chelsea foi imediato, marcando dois gols e três assistências em 671 minutos de Premier League antes do Natal. Após a rodada do Boxing Day, porém, teve 761 minutos jogados e uma assistência, totalizando apenas um chute a gol.

O atacante possui contrato junto ao Manchester United até junho de 2026. Recentemente, teve seu nome citado pelo novo dono de futebol do clube, Jim Ratcliffe. Na fala, o dirigente deu indícios de que não conta com o jogador.