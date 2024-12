Torcedores do Chelsea pedem retorno de Thiago Silva após postagem; confira

Thiago Silva, experiente zagueiro do Fluminense, mexeu com o coração de torcedores do Chelsea nesta quarta-feira (18). De férias após o fim da temporada brasileira, o jogador visitou o centro de treinamento dos Blues e reencontrou antigos companheiros de equipe. Em postagem no "X", antigo Twitter, o brasileiro divulgou fotos do encontro e motivou uma série de comentários clamando pelo retorno ao Chelsea.

Torcedores do Chelsea pedem retorno de Thiago Silva

— É ótimo estar de volta com os rapazes! É sempre bom ver a minha família Chelsea! - disse o zagueiro

Empolgados com o reencontro entre o atual elenco e o ídolo dos Blues, muitos torcedores pediram o retorno do brasileiro e afirmaram que Thiago Silva seria útil na temporada atual da equipe:

— Lenda do Chelsea,

O brasileiro Thiago Silva!

— Por favor, volte e nos ajude a vencer a Premier League

— Gostaríamos que você ainda estivesse jogando conosco, você teria ajudado mais com nossa defesa. Aqueles garotos não completaram o processo de aprendizado com você antes de você sair! Feliz em ver você.

— Nós te amamos muito e sentimos muito a sua falta!

— Você sempre será bem-vindo. Nós te amamos, campeão!

— Se tivéssemos Thiago Silva nesta temporada, poderíamos estar na briga pelo título da Premier League.

— Espero que você volte permanentemente quando se aposentar!

Com a camisa do Chelsea, entre as temporadas 2020-21 e 2023-24, Thiago Silva conquistou os torcedores dentro e fora dos gramados. Além da identificação familiar com o país e com o clube, o brasileiro foi um notável capitão da história dos Blues e conquistou três títulos de muita importância em Stamford Bridge: a Champions League 2020-21, a Supercopa da Europa 2021 e o Mundial de Clubes 2021.

Ele deixou o Chelsea após o término do contrato, em junho de 2024. Com o caminho livre, acertou transferência para o Fluminense, clube que o projetou para o cenário nacional e internacional. Na temporada 2024, com a camisa do Tricolor, o zagueiro somou 20 jogos e um gol, além de ter sido parte crucial da campanha que salvou o time do rebaixamento na segunda metade da temporada.

Thiago Silva em ação com a camisa do Chelsea (Foto: INA FASSBENDER / AFP)

