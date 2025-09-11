Thiago Silva, do Fluminense, teria ajudado a salvar a vida de astro na época do Milan
Zagueiro foi avisar ao médico do clube sobre estado de Cassano
O capitão do Fluminense, Thiago Silva, desempenhou um papel decisivo fora de campo durante sua passagem pelo Milan. Em entrevista à "La Gazzetta dello Sport", o médico histórico do clube italiano, Rodolfo Tavana, relembrou o dia em que o defensor brasileiro alertou a equipe médica sobre o estado de saúde de Antonio Cassano, evitando uma possível tragédia.
Segundo Tavana, o episódio aconteceu após um voo de volta a Milão, vindo de Roma. Thiago Silva percebeu que Cassano estava desorientado e procurou imediatamente o corpo médico. O zagueiro avisou que o ex-atacante estava se sentindo mal e avisou ao médico, que correu contra o tempo para avaliar o ex-jogador.
Thiago Silva iniciou a corrida para salvar Cassano
Tavana e o também médico do Milan, Rodolfo Mazzoni, localizaram Cassano ainda no estacionamento do aeroporto. O jogador pretendia dirigir para casa, mas foi convencido a passar por exames neurológicos básicos no local. Naquela noite, Mazzoni ficou no quarto de Cassano para monitorá-lo. Os exames posteriores revelaram um problema neurológico de origem cardíaca, que exigiu cirurgia imediata. A intervenção foi bem-sucedida e Cassano pôde voltar a jogar em alto nível meses depois.
– Thiago Silva veio me falar correndo que Cassano não está se sentindo bem, que estava se sentindo confuso. O Dr. Mazzoni e eu o localizamos no estacionamento. Ele queria ir para casa no carro. Fizemos alguns exames neurológicos básicos; algo não estava certo. Tivemos que acelerar o processo para minimizar qualquer dano. Mazzoni ficou em seu quarto para dormir com ele; não deve ter sido uma noite fácil… Os exames determinaram que era um problema neurológico de origem cardíaca. Cassano passou por uma cirurgia e o problema foi resolvido. Ele recuperou a capacidade de competir – relatou Rodolfo Tavana.
Ao fim da cirurgia, Cassano agradeceu ao doutor. Tanto por ter potencialmente salvo sua vida, quanto por não atender a sua teimosia de ir para casa de Carro. Rodolfo Tavana lembrou que, anos antes, Egidio Calloni, atacante do Milan de 1970, sofreu a mesma forma, e foi para casa dirigindo. Entretanto, o carro colidiu enquanto dirigia. Por sorte, o ex-jogador sobreviveu.
