Estudo indica favoritos nas principais ligas europeias; veja

Observatório de Futebol CIES aponta Inter, Real, Liverpool, PSG e Bayern campeões

Bayern de Munique conquistou a Supercopa da Alemanha sobre o Stuttgart (Foto: Thomas Kienzle/AFP)
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/09/2025
16:28
Diante do início da temporada na Europa, o Observatório de Futebol CIES divulgou, na última quarta-feira (10), um estudo que indica os clubes com maior probabilidade de conquistarem os títulos em 29 ligas espalhadas pelo mundo, com ênfase nas cinco principais europeias, tendo Inter de Milão, Real Madrid, Liverpool, PSG e Bayern de Munique favoritos.

A maior disparidade dos favoritos nas principais ligas europeias foi na França. De acordo com o estudo, o PSG possui 73% de chance de conquistar o Campeonato Francês mais uma vez. O cenário na Alemanha é parecido com o Bayern. Na contramão, a Itália foi a liga com maior equilibrio entre os favoritos, tendo a Inter de Milão com 25,6% de chances de levantar a taça, a Juventus com 18,2% e o Napoli com 17,4%. A Inglaterra aparece como a segunda liga com maior paridade, com o Liverpool como possível campeão, seguida de La Liga, com o Real Madrid no topo.

PSG de Luis Enrique é um dos grandes favoritos a conquistar título nacional (Foto: Franck Fife/AFP)

Premier League

1º - Liverpool: 28,9%

2º - Arsenal: 18,8%

3º - Chelsea: 16,2%

4º - Manchester City: 14,4%

5º - Nottingham Forest: 7,9%

6º - Newcastle: 5,8%

7º - Aston Villa: 3,2%

8º - Manchester United: 2,6%

La Liga

1º - Real Madrid: 40,6%

2º - Barcelona: 29,6%

3º - Atlético de Madrid: 22,1%

4º - Athletic de Bilbao: 3%

5º - Real Sociedad: 1,5%

Serie A

1º - Inter de Milão: 25,6%

2º - Juventus: 18,2%

3º - Napoli: 17,4%

4º - Roma: 13,3%

5º - Milan: 11,3%

6º - Atalanta: 5,7%

7º - Lazio: 2,6%

Bundesliga

1º - Bayern de Munique: 61,4%

2º - Borussia Dortmund: 8,8%

3º - Bayer Leverkusen: 8,3%

4º - Stuttgart: 6,9%

5º - RB Leipzig: 5,3%

6º - Eintracht Frankfurt: 3,3%

Ligue 1

1º - PSG: 73%

2º - Monaco: 7,7%

3º - Olympique de Marselha: 5,9%

4º - Lille: 3,7%

5º - Lyon: 2,3%

