Estudo indica favoritos nas principais ligas europeias; veja
Observatório de Futebol CIES aponta Inter, Real, Liverpool, PSG e Bayern campeões
Diante do início da temporada na Europa, o Observatório de Futebol CIES divulgou, na última quarta-feira (10), um estudo que indica os clubes com maior probabilidade de conquistarem os títulos em 29 ligas espalhadas pelo mundo, com ênfase nas cinco principais europeias, tendo Inter de Milão, Real Madrid, Liverpool, PSG e Bayern de Munique favoritos.
A maior disparidade dos favoritos nas principais ligas europeias foi na França. De acordo com o estudo, o PSG possui 73% de chance de conquistar o Campeonato Francês mais uma vez. O cenário na Alemanha é parecido com o Bayern. Na contramão, a Itália foi a liga com maior equilibrio entre os favoritos, tendo a Inter de Milão com 25,6% de chances de levantar a taça, a Juventus com 18,2% e o Napoli com 17,4%. A Inglaterra aparece como a segunda liga com maior paridade, com o Liverpool como possível campeão, seguida de La Liga, com o Real Madrid no topo.
Premier League
1º - Liverpool: 28,9%
2º - Arsenal: 18,8%
3º - Chelsea: 16,2%
4º - Manchester City: 14,4%
5º - Nottingham Forest: 7,9%
6º - Newcastle: 5,8%
7º - Aston Villa: 3,2%
8º - Manchester United: 2,6%
La Liga
1º - Real Madrid: 40,6%
2º - Barcelona: 29,6%
3º - Atlético de Madrid: 22,1%
4º - Athletic de Bilbao: 3%
5º - Real Sociedad: 1,5%
Serie A
1º - Inter de Milão: 25,6%
2º - Juventus: 18,2%
3º - Napoli: 17,4%
4º - Roma: 13,3%
5º - Milan: 11,3%
6º - Atalanta: 5,7%
7º - Lazio: 2,6%
Bundesliga
1º - Bayern de Munique: 61,4%
2º - Borussia Dortmund: 8,8%
3º - Bayer Leverkusen: 8,3%
4º - Stuttgart: 6,9%
5º - RB Leipzig: 5,3%
6º - Eintracht Frankfurt: 3,3%
Ligue 1
1º - PSG: 73%
2º - Monaco: 7,7%
3º - Olympique de Marselha: 5,9%
4º - Lille: 3,7%
5º - Lyon: 2,3%
