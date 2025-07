Ter Stegen passará por cirurgia em meio a polêmica no Barcelona

Desentendimentos surgiram pela contratação do goleiro Joan García pelo clube.

A cirurgia será em Bordeaux, com os mesmos profissionais da primeira operação.

O goleiro Ter Stegen será, mais uma vez, operado, nesta terça-feira (29), para tratar de dores na região lombar. O alemão viajou para Bordeaux, na França, onde será realizada sua segunda cirurgia, em meio a uma polêmica sem fim: existe um desacordo com o Barcelona e sua braçadeira de capitão corre risco de mudar de dono, segundo o jornal "Marca". Stegen, por sua vez, nega desentendimento.

Sob a supervisão dos serviços médicos do Barcelona, Ter Stegen será operado pelos mesmos profissionais e no mesmo centro onde passou por cirurgia na primeira vez, na origem de sua lesão nas costas, em 2023. A nova intervenção foi o gatilho para que as relações entre o goleiro de 33 anos e o Barça evoluíssem para um desgaste grande.

Enquanto Stegen anunciou que ficaria afastado por três meses, o clube catalão hesita em prever o prazo exato até que a operação seja realizada. Porém, como trata o jornal local, a expectativa é que ele ficará afastado dos gramados por pelo menos quatro meses, considerando que se trata de um procedimento cirúrgico em uma área já tratada. Apesar disso, Ter Stegen afirma que a relação com o Barcelona está boa: "A relação com o clube está boa, sempre boa, intacta", disse o goleiro.

Ter Stegen e Laporta, presidente do Barcelona, posam pra foto. (Foto: Reprodução/Barcelona)

Possível perda da braçadeira de capitão

O fato de Ter Stegen ter indicado que ficaria fora da equipe por três meses, dando a entender que não se tratava de uma ausência de longo prazo e que seu lugar não poderia ser preenchido por Joan García, jovem recém-contratado junto ao Espanyol, indignou o Barcelona, segundo o "Marca". A irritação é tão grande que sua braçadeira de capitão está seriamente em risco, já que Hansi Flick pode romper com a tradição de considerar o "tempo de casa" e intervir na escolha dos líderes da temporada.

Os desentendimentos entre Stegen e Barcelona começaram quando a Direção Esportiva do Barça, liderada por Deco, optou pela contratação de Joan García. O clube reforçou sua posição de goleiro porque não só considerou o catalão uma grande oportunidade de mercado, mas também acreditava que precisava rejuvenescer sua meta, já que Ter Stegen tem 33 anos e Szczesny, 35.

