A transição da maioridade de Lamine Yamal foi marcada por uma polêmica festa. A comemoração dos 18 anos tornou-se alvo de controvérsias na Espanha, assim como no Barcelona também. Conforme publicado pelo jornal "Sport", da Catalunha, Hansi Flick não quer que o elenco do Barça seja alvo da superexposição da mídia novamente.

O alemão é conhecido por aplicar um código de conduta rígido a seus jogadores. Determinado a garantir o máximo rendimento do elenco durante a pré-temporada, o comandante orientou os atletas a evitarem quaisquer distrações extracampo, com ênfase na necessidade de foco total nas atividades de preparação.

Entre as diretrizes estabelecidas por Flick, está a limitação rigorosa da participação dos nomes do Barça em eventos festivos, ações comerciais e campanhas de marketing. Tais compromissos deverão ser reduzidos ao mínimo e, caso ocorram, não podem interferir na rotina estabelecida pelo comandante blaugrana.

Defensor de um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional, Flick reforça a importância de uma agenda social mais restrita durante o período de preparação para a temporada 2025/26. O objetivo é assegurar que os jogadores iniciem os compromissos oficiais em plenas condições físicas e mentais, alinhados com o alto padrão de exigência do treinador.

Festa de Lamine Yamal 🎉

A festa do jovem aconteceu em um iate de luxo e contou com a presença de ilustres personalidades, em dia 12 de julho. A comemoração do 18º aniversário de um jovem atleta passou a ser alvo de denúncias após a acusação de que ele teria contratado pessoas com nanismo para participarem do evento com finalidade recreativa. A denúncia foi formalizada pela Associação de Pessoas com Acondroplasia e Outras Displasias Esqueléticas com Nanismo (ADEE), que classificou a prática como discriminatória.

Além disso, o astro espanhol foi expoente de revelações íntimas da modelo Claudia Calvo. Segundo a vencedora do Miss Teenager Europa 2022, ela recusou o convite para a festa de Lamine, uma vez que sua presença foi condicionada ao convite de outras 12 mulheres, selecionadas com base na aparência física. Em entrevista ao programa TardeAR, a modelo afirma que "estavam interessadas no tamanho dos seios e na cor do cabelo".

