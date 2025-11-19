Internautas pedem volta de jogador não convocado por Ancelotti: 'Certeza'

Não foi por escolha do técnico Carlo Ancelotti que o goleiro Alisson ficou de fora última convocação de 2025. O brasileiro sentiu uma lesão no dia 30 de setembro, atuando pelo Liverpool na Champions League e, desde então, ainda não voltou a atuar.

Apesar de não ter sido uma opção técnica, a ausência de Alisson foi muito sentida por internautas. Principalmente após o empate da Seleção Brasileira por 1 a 1, com a Tunísia.

Alisson desfalca Seleção de Ancelotti na última Data Fifa do ano

Na última Data Fida de 2025, Ederson e Bento foram testados como titulares no lugar do titular Alisson Becker. Isso porque o goleiro do Liverpool se lesionou na derrota do Liverpool para o Galatasaray, pela 2ª rodada da Champions League.

Ederson esteve em campo na vitória do Brasil por 2 a 0, diante do Senegal; já Bento foi o titular no empate contra a Tunísia. Em ambos os casos, a decisão popular foi de que Alisson sai como favorito para defender a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo de 2026.

Quem é o reserva imediato de Alisson?

Ederson foi, por muitos anos, a dupla de Alisson no gol brasileiro. Nas últimas convocações, o goleiro do Fenerbahçe, deu lugar a Bento e Hugo Souza.

Saldo do Brasil após última Data Fifa

Após um ciclo conturbado, o Brasil se aproxima da Copa do Mundo com uma base sólida. E os amistosos contra Senegal (vitória por 2 a 0) e Tunísia (empate por 1 a 1), mostraram a Carlo Ancelotti a espinha dorsal para o time titular no Mundial do próximo ano.

